MLB／進本壘未踩壘包卻因隊友碰觸而出局 主審：從未見過

運動家今天在客場挑戰天使終場以2：5吞下5連敗，不過，二局上半運動家本可以追平，卻因麥肯（Kyle McCann）發生跑回本壘時未踩壘包導致錯失機會，而這個情況實在太過罕見，因此讓裁判也直呼「從未見過。」

二局上半，運動家0：2落後天使。面對2人出局，1、2壘有人的局面，運動家舒曼（Max Schuemann）擊出左外野2壘安打，讓2壘的阿瓦瑞茲（Armando Alvarez）和1壘的麥肯跑回本壘。原本以為這是一支帶有2分打點的精采安打，但由於麥肯跑回本壘時重心不穩，未踩到本壘板之外還差點撞上前一位跑者阿瓦瑞茲，阿瓦瑞茲見狀趕忙去攙扶麥肯並提醒他回去踩本壘板。就是這一舉動，被主審貝肯（John Bacon）認定違規，根據棒球規則，選手跑壘時，不能和隊友或壘指導員有身體接觸，因此麥肯被裁定為出局，運動家僅收回1分且3人出局失去進攻機會。

Strange play here in the second inning. Oakland's Kyle McCann missed home plate and his teammate Armando Alvarez grabbed him to tell him to go back and touch home. But McCann is ruled out because of the contact with Alvarez. It was upheld after a review. #Angels down 1-0. pic.twitter.com/N7Y3oBR6OT — Rhett Bollinger (@RhettBollinger) 2024年6月26日

而麥肯這次的跑壘實屬罕見，連本戰主審波特（Alan Porter）在受訪時也坦言，「從來沒有過有這樣的判決，這一切都是第一次發生。」天使總教練華盛頓（Ron Washington）說道，「從沒看過這種事情發生，根本沒有理由不踩本壘板，完全沒有。你甚至可以用走的三壘過去踩本壘板，但我很慶幸他沒有這麼做。」

運動家總教練柯特賽（Mark Kotsay）透露麥肯原先是想要滑壘，但最後沒這麼做，「如果有這樣的想法，就應該要做。這些都是需要改進的地方。這是心理導致的失誤，而不是身體做不到，但也就是他們正在經歷的過程。不幸的是，這讓我們少了1分，也讓我們錯失打開比賽局面的機會。」