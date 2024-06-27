MLB／進本壘未踩壘包卻因隊友碰觸而出局 主審：從未見過
運動家今天在客場挑戰天使終場以2：5吞下5連敗，不過，二局上半運動家本可以追平，卻因麥肯（Kyle McCann）發生跑回本壘時未踩壘包導致錯失機會，而這個情況實在太過罕見，因此讓裁判也直呼「從未見過。」
二局上半，運動家0：2落後天使。面對2人出局，1、2壘有人的局面，運動家舒曼（Max Schuemann）擊出左外野2壘安打，讓2壘的阿瓦瑞茲（Armando Alvarez）和1壘的麥肯跑回本壘。原本以為這是一支帶有2分打點的精采安打，但由於麥肯跑回本壘時重心不穩，未踩到本壘板之外還差點撞上前一位跑者阿瓦瑞茲，阿瓦瑞茲見狀趕忙去攙扶麥肯並提醒他回去踩本壘板。就是這一舉動，被主審貝肯（John Bacon）認定違規，根據棒球規則，選手跑壘時，不能和隊友或壘指導員有身體接觸，因此麥肯被裁定為出局，運動家僅收回1分且3人出局失去進攻機會。
而麥肯這次的跑壘實屬罕見，連本戰主審波特（Alan Porter）在受訪時也坦言，「從來沒有過有這樣的判決，這一切都是第一次發生。」天使總教練華盛頓（Ron Washington）說道，「從沒看過這種事情發生，根本沒有理由不踩本壘板，完全沒有。你甚至可以用走的三壘過去踩本壘板，但我很慶幸他沒有這麼做。」
運動家總教練柯特賽（Mark Kotsay）透露麥肯原先是想要滑壘，但最後沒這麼做，「如果有這樣的想法，就應該要做。這些都是需要改進的地方。這是心理導致的失誤，而不是身體做不到，但也就是他們正在經歷的過程。不幸的是，這讓我們少了1分，也讓我們錯失打開比賽局面的機會。」
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