MLB／慘敗還被洗臉！洋基索托接球誤判 遭譏：就是個累贅

紐約「地鐵大戰」今日進行第二戰,前一天交手敗北的洋基試圖尋求勝利,但卻被大都會打線完虐,終場2:12被大都會輕鬆帶走勝利,讓洋基系列賽2連敗。其中5局下半洋基明星外野手索托(Juan Soto)接球判斷失誤,更是直接讓播報員前退役球員赫南德茲(Keith Hernandez)說:「他就是個累贅。」

情況發生在5局下半,此時的大都會3:0暫時領先洋基,在1、2壘有人的情況下大都會捕手艾爾法瑞茲(Francisco Alvarez)向右外野方向擊出高飛球。原本以為是一個輕鬆的接殺,結果因為索托誤判球路,導致並沒有接到球,讓二壘的尼莫(Brandon Nimmo)回到本壘順利得分,而一壘的阿隆索(Pete Alonso)也來到三壘,5局下半大都會4:0領先洋基。

"He's been a liability out there. You wonder why they want to play him in the deepest corner outfield position in this ballpark. Yankee Stadium, yes. But that's a fly ball. That's gotta be caught."



