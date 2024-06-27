MLB／慘敗還被洗臉！洋基索托接球誤判 遭譏：就是個累贅

紐約「地鐵大戰」今日進行第二戰，前一天交手敗北的洋基試圖尋求勝利，但卻被大都會打線完虐，終場2：12被大都會輕鬆帶走勝利，讓洋基系列賽2連敗。其中5局下半洋基明星外野手索托（Juan Soto）接球判斷失誤，更是直接讓播報員前退役球員赫南德茲（Keith Hernandez）說：「他就是個累贅。」

情況發生在5局下半，此時的大都會3：0暫時領先洋基，在1、2壘有人的情況下大都會捕手艾爾法瑞茲（Francisco Alvarez）向右外野方向擊出高飛球。原本以為是一個輕鬆的接殺，結果因為索托誤判球路，導致並沒有接到球，讓二壘的尼莫（Brandon Nimmo）回到本壘順利得分，而一壘的阿隆索（Pete Alonso）也來到三壘，5局下半大都會4：0領先洋基。

"He's been a liability out there. You wonder why they want to play him in the deepest corner outfield position in this ballpark. Yankee Stadium, yes. But that's a fly ball. That's gotta be caught."



Keith Hernandez on a Juan Soto misplay. pic.twitter.com/YXu1r5N8lD — Awful Announcing (@awfulannouncing) June 27, 2024

這球判斷失誤後播報員赫南德茲直接講道：「索托就是個累贅，你會想為甚麼要把他放在球場最深的外野角，沒錯，因為這是洋基球場。但這就是個簡單的高飛球，一定可以接住的。」事實上，洋基球場的右外野牆距離本壘僅314英尺（約95公尺），相比花旗球場的330英尺（約100公尺）來說更短，跑動距離短理應更好接球，然而索托並未把握住，讓播報員認為他並未付出努力。

防守方面雖發生瑕疪，不過索托本季的打擊表現相當出色，上壘率4成3、打擊率3成、長打率5成6外加67支保送和19支全壘打都排在聯盟前段班，然而他個人亮眼的成績也和球隊近期表現形成對比。包含這場比賽在內，洋基已吞下3連敗，近10戰8敗的成績也讓他們龍頭位置難保，和美聯東區第二的金鶯僅1場勝差。