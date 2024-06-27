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MLB／球僮神反應救大谷一命 美媒：該幫他加薪

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平。 路透
大谷翔平。 路透

就算是投打兩端都修煉到頂尖的大谷翔平，有時也需要他人的拯救，今天他在板凳區面對強襲而來的界外球，是站在前面的球僮徒手攔截，接完後還一副「這沒什麼」的表情，令大谷的表情從吃驚轉為佩服。

今日道奇隊與白襪隊之戰，大谷翔平戴著頭盔在板凳區準備時，突然一顆強勁飛球直朝他的方向而來，大谷一扭頭往旁邊閃避，身旁的翻譯艾爾頓（Will Ireton）則朝另一方向躲避，不料在兩人身前的球僮以雙手接住這顆球，展現超強反射神經。

這段過程剛好被鏡頭捕捉下來，該名球僮還一臉淡定的把球拿給旁邊的觀眾，而道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）見狀也鼓掌向球僮致意，艾爾頓更是張大嘴巴一臉難以置信的表情。

大谷鐵粉兼「Fox Sports」分析師韋蘭德（Ben Verlander）分享這段影片時就說：「給這孩子加薪吧，他剛救了大谷翔平一命。」

「Dodgers Nation」主持人麥克連（Doug McKain）則好奇：「大谷翔平會送上什麼顏色的保時捷給這位救他一命的球僮呢？」下面也有人留言透露，該名球僮名為赫雷拉（Javier Herrera）。

球僮守護大谷影片：

大谷翔平 羅伯茲 道奇

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