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MLB／大谷敵不過他！費城人哈波6月狂過5月有望蟬聯國聯月MVP

聯合新聞網／ 綜合報導
哈波有望聯兩月獲得國聯單月MVP 美聯社
哈波有望聯兩月獲得國聯單月MVP 美聯社

不讓六月狂谷專美於前，費城人球星哈波（Bryce Harper）在五月獲得國聯當月MVP後，六月更是繳出超過五月的瘋狂表現，讓哈波不僅有可能連續兩個月獲得國聯當月MVP，甚至讓球評與網友掀起「大谷和哈波誰才會國聯本賽季MVP？」的討論。

哈波在各位置的表現都堪稱瘋狂，至26日為止，在6月的20場比賽中以3成9的超高打擊率繳出9支二壘安打、7支全壘打、15分打點和20分的得分。而除了強力的打擊以外，哈波的防守也是菁英級別的存在。身為一壘手的他在出局對手的數量上排名第三。而他的保送率也是領先國聯，可見對手相當害怕讓他站上打擊。

哈波在攻守皆有好表現，也讓球評掀起他和大谷誰會得國聯MVP的討論 法新社
哈波在攻守皆有好表現，也讓球評掀起他和大谷誰會得國聯MVP的討論 法新社

值得注意的是，雖然在費城人獲得過兩次銀棒獎和一次國聯MVP，但國聯單月MVP這個獎項是哈波進入費城人以來第一次獲得，而他甚至沒有獲選過費城人的單周最佳球員。據外媒分析即便接下來的比賽哈波連續20次揮棒都落空，還是有極高機率贏得國聯單月MVP，達成連續兩個月獲得該獎項的成就。

Bryce Harper MLB 費城人

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