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MiLB／莊陳仲敖高階1A好投奪勝 林昱珉受失誤影響吞敗

中央社／ 台北27日電
莊陳仲敖高階1A好投奪勝。擷圖自奧克蘭高階1A
莊陳仲敖高階1A好投奪勝。擷圖自奧克蘭高階1A

美職奧克蘭運動家隊高階1A投手莊陳仲敖今天先發出賽，繳出5局無失分好投，奪升上高階1A後的第2勝；響尾蛇隊2A左投林昱珉則是受隊友失誤影響，先發1.2局掉7分非責失分。

莊陳仲敖今天先發對上老虎隊高階1A，前2局演出6上6下，第3、第4局各被敲1支一壘安打，都沒有失分；5局上再連續解決3名打者。

總計莊陳仲敖先發主投5局，僅被敲出2支安打，送出1次三振，沒有失分。終場運動家高階1A以8比1獲勝，莊陳仲敖奪下本季第2勝。莊陳仲敖是在5月底從1A被球團升上高階1A，目前在新層級出賽5場含3場先發、投20局，戰績2勝0敗，防禦率僅2.25。

響尾蛇2A林昱珉今天先發對上道奇2A，1局下2出局後被敲一壘安打，再出現暴投，不過最後送出三振化解；林昱珉在2局下1出局後被敲二壘安打，接著被三壘手失誤連累，面臨二、三壘有人危機，連續投出2次保送奉送1分，再被敲清壘二壘安打掉3分，接著被轟2分砲、投保送後被換下場。

接替的投手也沒能止住失分，總計此役林昱珉僅先發投1.2局，被敲出4支安打，投3次保送、2次三振，失掉7分不過都不是責失分，本季目前防禦率5.90。終場響尾蛇隊2A以2比16落敗，林昱珉吞下本季第2敗。

林昱珉 響尾蛇

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