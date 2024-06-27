MLB／3次明星賽前30轟追上兩大名將 賈吉看洋基遭大都會痛宰

「法官」賈吉（Aaron Judge）本季第30轟出爐，完全無法拯救洋基隊，投手群今天在紐約「地鐵大戰」第2戰被大都會隊打爆，終場以2：12慘敗，系列賽吞下2連敗。

兩隊昨天首次交手，賈吉8局上轟出滿貫砲，洋基以7：9落敗，今天紐約內戰續集，他又在6局上貢獻兩分砲，但洋基前5局已經0：7大幅落後，賈吉這一轟未能改變戰局，最後慘輸10分。

賈吉生涯第287轟出爐，追平威廉斯（Bernie Williams）並列隊史第7，明星賽前3次達到30轟紀錄，也追上麥奎爾（Mark McGwire）、 小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.），成為大聯盟史上第3人，其中麥奎爾4次最多。

洋基今天先發投手希爾（Luis Gil）只投4.1局，被揮出4支安打，包括3局下艾瓦瑞茲（Francisco Alvarez）兩分砲，還送出4次保送，失5分全是自責分，9連勝後2連敗，本季戰績掉至9勝3敗、防禦率3.15，挑戰第10勝再等一等。

大都會打線面對洋基4名投手，一共出現12支安打，泰勒（Tyrone Taylor）6局下轟出3分砲，貝德（Harrison Bader）7局下貢獻陽春砲，最近拚出3連勝、近19戰15勝，勝率終於重返5成（39勝39敗）。

反觀洋基吞下3連敗，最近10場比賽慘吞8敗，雖在美聯東區保持領先（52勝30敗），但只領先金鶯隊1場勝差，下次紐約「地鐵大戰」將在7月24、25日移師洋基球場進行。