MLB／大谷百安是道奇本季第1人 打擊王有本錢單季200安

道奇隊今天又以4:0擊敗白襪隊,在芝加哥客場完成3連戰橫掃,大谷翔平首局首打席開轟,不但25支全壘打穩居國聯榜首,本季安打也達100支,很有機會挑戰生涯首次單季200安紀錄。

大谷賽前累積99支安打,1局上砲轟白襪先發投手費德(Erick Fedde),剛好是本季第100安,繼教士隊阿拉斯(Luis Arraez)、皇家隊惠特(Bobby Witt Jr.)之後,成為大聯盟本季第3位達到百安的球員,前兩人分別是105安、102安。

"THE MARVELOUS ONE. SHOHEI OHTANI HAS DONE IT AGAIN." pic.twitter.com/1nu7z46RmP