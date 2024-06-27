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MLB／大谷百安是道奇本季第1人 打擊王有本錢單季200安

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平(右)。 美聯社
大谷翔平(右)。 美聯社

道奇隊今天又以4：0擊敗白襪隊，在芝加哥客場完成3連戰橫掃，大谷翔平首局首打席開轟，不但25支全壘打穩居國聯榜首，本季安打也達100支，很有機會挑戰生涯首次單季200安紀錄。

大谷賽前累積99支安打，1局上砲轟白襪先發投手費德（Erick Fedde），剛好是本季第100安，繼教士隊阿拉斯（Luis Arraez）、皇家隊惠特（Bobby Witt Jr.）之後，成為大聯盟本季第3位達到百安的球員，前兩人分別是105安、102安。

大谷2019年在天使隊第2季首次單季百安，2022年160安是生涯單季新高，最近4個球季都達百安紀錄，今年如果沒有意外，可望改寫單季最佳數字。

道奇打完開季前82場比賽，戰績51勝31敗在國聯西區穩居第1，大谷只缺席3場；從道奇出賽數看來，大谷單場平均1.22支安打，如果按照目前速度，到球季賽結束時推算197安，很有本錢衝到200安以上。

大谷今天2打數1安打，被保送兩次，攻下1分打點，本季打擊率升至3成22，仍是大聯盟打擊王，100安排名第3、61分打點暫居第5，長打率6成43和整體攻擊指數（OPS）1.045都是國聯最強，在大聯盟只落後洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge），。

大聯盟 道奇

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