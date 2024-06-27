MLB／6月狂谷如何誕生？大谷翔平：隨著浪潮而行

6月狂谷不僅僅是稱呼。道奇隊日本球星大谷翔平6月至今23場比賽敲出11轟，被問起為何6月總是打得特別好？大谷翔平表示：「就是隨著浪潮而行。」

大谷翔平今天又是首局首打席開轟，對白襪隊之戰敲出本季第25轟，幫助道奇隊以4：0拿下勝利，而他也以連續10場有打點寫下道奇隊史新紀錄。

"THE MARVELOUS ONE. SHOHEI OHTANI HAS DONE IT AGAIN." pic.twitter.com/1nu7z46RmP — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) June 27, 2024

談到締造百年隊史新猷，大谷翔平表示：「有很多壘上有人的情況下打擊，能做的就是專注在自己的打席品質，打點就只是一個結果。」

6月的大谷有夠猛，單月打擊率3成10，長打率更高達0.736，目前11轟、23分打點，而他在2021年6月敲出13轟、23分打點、打擊率3成09，2023年則是15轟、29分打點、打擊率3成94，幾乎每到6月就進入無雙狀態。

「我認為是開始適應球季了。」大谷翔平被問到為何6月總是表現這麼好時回答：「球季中不管碰到好的、壞的，都逐漸改善，就隨著浪潮而行，最終要的還是持續，我希望能夠延續到球季的最後。」