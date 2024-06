MLB／6月狂谷如何誕生？大谷翔平：隨著浪潮而行

6月狂谷不僅僅是稱呼。道奇隊日本球星大谷翔平6月至今23場比賽敲出11轟,被問起為何6月總是打得特別好?大谷翔平表示:「就是隨著浪潮而行。」

大谷翔平今天又是首局首打席開轟,對白襪隊之戰敲出本季第25轟,幫助道奇隊以4:0拿下勝利,而他也以連續10場有打點寫下道奇隊史新紀錄。

