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MLB／地球上最危險打者！道奇教頭盛讚大谷翔平

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
大谷翔平。 美聯社
大谷翔平。 美聯社

道奇隊日本球星大谷翔平連續兩天首局首打席開轟，連續10場敲出打點締造道奇隊隊史新紀錄，總教練羅伯茲（Dave Roberts）看見的是另外2個四壞保送的打席，直呼大谷翔平是「地球上最危險的打者」。

大谷翔平今天先發第1棒、指定打擊，1局上面對前韓職投手三冠王費德（Erick Fedde），纏鬥到2好3壞，第6顆90.0哩的卡特球，被大谷轟出中右外野的陽春砲，擊球初速113.9哩、飛行距離437呎。

接下來3的打席，大谷翔平就沒太多好球可打，在3局上、7局上壘上有人時都獲得四壞保送，全場2打數1安打，打擊率上升到3成22。

「太棒了！」羅伯茲連續兩天要花心思稱讚這名日本好手，「他現在揮棒非常棒，連續兩場首局首打席開轟，又締造打點紀錄，而且還有2次四壞保送，如果你投進好球帶，他會敲出長打，在本壘板的紀律讓他成為地球上最危險的打者。」

大谷翔平成為自1920年打點成為正式紀錄以來，道奇隊連續場次有打點的紀錄保持人，超越原本1955年坎潘奈拉（Roy Campanella）、賈蘭（Augie Galan）和布朗（Eddie Brown）的連9場打點。

大谷翔平 羅伯茲 道奇

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