MLB／地球上最危險打者！道奇教頭盛讚大谷翔平

道奇隊日本球星大谷翔平連續兩天首局首打席開轟,連續10場敲出打點締造道奇隊隊史新紀錄,總教練羅伯茲(Dave Roberts)看見的是另外2個四壞保送的打席,直呼大谷翔平是「地球上最危險的打者」。

大谷翔平今天先發第1棒、指定打擊,1局上面對前韓職投手三冠王費德(Erick Fedde),纏鬥到2好3壞,第6顆90.0哩的卡特球,被大谷轟出中右外野的陽春砲,擊球初速113.9哩、飛行距離437呎。

"THE MARVELOUS ONE. SHOHEI OHTANI HAS DONE IT AGAIN." pic.twitter.com/1nu7z46RmP