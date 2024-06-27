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MLB／賈吉第30轟出爐穩居全壘打王 領先大谷翔平5轟

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
賈吉第30轟出爐。 法新社
賈吉第30轟出爐。 法新社

紐約「地鐵大戰」今天在大都會隊主場進行第2戰，洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）6局上轟出兩分砲，本季第30轟出爐，也是大聯盟首位達到這個數字的球員，穩居全壘打王。

洋基打完前5局0：7大幅落後，賈吉6局上面對大都會中繼投手楊恩（Danny Young），在2好1壞後轟出左外野方向400英尺兩分砲，幫助洋基破蛋。

賈吉對大都會系列賽連兩天開轟，也是近8戰第5轟，連續4個球季都達30轟，也是生涯9年第5次達到單季30轟紀錄。

金鶯隊開路先鋒韓德森（Gunnar Henderson）今天對守護者隊之戰4打數3安打，本季第26轟出爐，賈吉開轟後又把領先差距拉大到4支，也領先道奇隊大谷翔平5支。

大都會 洋基 賈吉

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