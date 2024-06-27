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MLB／金鶯韓德森26轟緊追賈吉 挑戰A-Rod史上最強紀錄

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
韓德森。 路透
韓德森。 路透

金鶯隊近況不佳，今天在主場對守護者隊之戰終於改運，開路先鋒韓德森（Gunnar Henderson）3安猛打，本季第26轟出爐，不但幫助金鶯4：2獲勝，終止近兩季最長5連敗紀錄，也以3轟之差緊追洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge），在大聯盟排名第2。

大聯盟目前只有3名打者達到25轟，道奇隊大谷翔平今天對白襪隊首局首打席全壘打，以25轟穩居國聯榜首。

金鶯、守護者3連戰最後一戰，韓德森5局下從守護者先發投手卡拉斯柯（Carlos Carrasco）的手中轟出陽春砲，追成2：2平手，7局下穆林斯（Cedric Mullins）、8局下歐赫恩（Ryan O'Hearn）先後開轟，金鶯終場以兩分之差獲勝。

韓德森已經連續33場比賽上壘，明星賽前26轟再創隊史游擊手新高，值得一提的是，金鶯到明星賽開打前還有16戰，他接下來還會有瘋狂演出。

大聯盟史上唯一單季50轟游擊手是洋基退役名將羅德里奎茲（Alex Rodriguez），2001、02年效力遊騎兵隊時，分別出現52、57轟；韓德森目前26轟是隊史游擊手單季第7高，如果按照這種速度，季末推算52轟，將可達成A-Rod的罕見紀錄。

金鶯21日以17：5重創洋基後，接下來對太空人隊3連戰全敗，對守護者前兩戰也吞敗，今天總算踩剎車，拿到本季第50勝，在美聯東區仍居第2，守護者51勝27敗是美聯最佳球隊。

守護者 金鶯 韓德森

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