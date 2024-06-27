MLB／大谷翔平想打全壘打大賽？道奇教頭有話說

今年大聯盟明星賽全壘打大賽，若是增加大谷翔平這顆巨星會是一大看點，大谷本人已有動念，道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）雖然點出正反兩個看法，但最終仍是，「我會遵照他的意願。」

大谷翔平昨天被問及是否有意參加全壘打大賽時，他表示自己要先獲得許可，因為目前仍在復建當中（指投球），需要遵循醫生、防護員的意見，「我自己是想要參賽的感覺，我想任何球員都會想要參賽，但這需要考量不同層面。」

羅伯茲今天受訪時則表示：「一方面來說，他參加全壘打大賽對棒球是很棒的事，另一方面，作為道奇隊總教練來看，你必須更加新，事實上參加這個活動會有更多的揮棒、高強度競技，而他還在手肘的復健過程中。」

至於大谷有透露想參賽的念頭，羅伯茲表示，兩人最終還是會針對此事討論，「我不想當阻止他的那個人，因為我自己也不喜歡被阻止，但手術這點還是增加了一些不同的分歧。」

羅伯茲也指出，「總教練不想讓他的球員們參加45分鐘的高強度揮棒，尤其又是在該休息的時候，這點應該沒有人會抗議？但另一方面，他確實是棒球界的巨星，這會讓全壘打大賽更加吸引人。」