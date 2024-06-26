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MLB／直接吐在投手丘！紅人火球男改口：不是因為喝太多水

聯合新聞網／ 綜合報導
格林。 路透
格林。 路透

紅人火球男格林（Hunter Greene）今天面對海盜隊時，首局就直接在投手丘上嘔吐，他受訪時表示不清楚原因。

格林首局面對第2名打者雷諾斯（Bryan Reynolds），第一球投出後馬上轉身吐在投手丘上，教練立刻喊暫停了解狀況。

格林續投後馬上被雷諾斯擊出兩分砲，他今天主投4局失6分，紅人終場以5：9輸球，他也承擔敗投。

事實上格林前一戰也有嘔吐，當時他認為是水分攝取過多。他今天受訪時則表示不知道具體原因，因為他這次反而刻意少喝水，「我嘗試不重蹈覆轍，這不是很嚴重的事，我會吃藥幫助我的胃，希望這種狀況能消失。」

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