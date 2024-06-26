MLB／睽違3年再戰全壘打大賽？大谷翔平回應了
道奇隊日本球星大谷翔平今天敲出本季第24轟，持續暫居國聯全壘打王。當被問到是否會參加明星周的全壘打大賽，大谷表示需要得到醫生同意。
大谷翔平首打席就將白襪隊弗列克森（Chris Flexen）的曲球扛出全壘打牆，本季累積24轟，僅次洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）的29轟和金鶯隊韓德森（Gunnar Henderson）的25轟。
賈吉已宣布不會參加今年的全壘打大賽，大谷曾在2021年參賽，當時在首輪不敵強打索托（Juan Soto）被淘汰。大谷受訪時透露還沒收到邀請，他也解釋，「我正接受復健治療，所以需要醫生、教練和團隊許可。我相信所有球員都想參賽，但這要看各方安排。」
大聯盟近日公布明星賽票選戰況，大谷以177萬3404票暫居國聯指定打擊第一，有望連4年入選明星賽，他也感謝球迷支持，「球迷的投票對我來說意義非凡，因球迷投票入選，對選手來說是最開心的事。」
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