MLB／開賽就給大場面 教士、國民為前一場冤仇清空板凳

普羅法在3連戰首場比賽於十局下登場打擊，在前一棒阿拉斯（Luis Arraez）被故意保送的情況下，最終被「挑選」的普羅法擊出了再見安打，而他在繞壘慶祝過程中於國民休息室前鼓噪球迷的舉動，也被國民球員認為是在向他們挑釁，成為今天衝突事件的導火線。

一局下普羅法在登場打擊時就與國民捕手魯伊茲（Keibert Ruiz）爆發爭執，而在一旁等待上場的教士馬恰多（Manny Machado）隨即上前想隔開兩人，但因為肢體接觸導致雙方板凳一度淨空。

Benches cleared between the Nationals and Padres in the first inning after words were exchanged between Manny Machado, Jurickson Profar and Keibert Ruiz



Profar was then hit by the next pitch and Mike Shildt was ejected pic.twitter.com/rfWzV2UKXQ — Jomboy Media (@JomboyMedia) 2024年6月26日

在衝突事件落幕後，普羅法隨即遭到國民先發投手戈爾（MacKenzie Gore）投出觸身球，還導致上場抗議的教士總教練席爾特（Mike Shildt）遭到驅逐，引發主場球迷的噓聲，不過隨後登場的馬恰多從戈爾手中擊出兩分砲，讓教士主場氣氛瞬間反轉。

普羅法敲出滿貫砲「復仇」。 路透

儘管國民在三局上逆轉戰局，但教士五局下攻勢再起連拿3分超前，六局下普羅法更是敲出滿貫砲「復仇」，幫助教士取得5分領先，最終也以9：7勝出，收下對戰2連勝。