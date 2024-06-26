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MLB／開賽就給大場面 教士、國民為前一場冤仇清空板凳

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
國民與教士首局就爆發清空板凳的衝突事件。 美聯社
國民與教士首局就爆發清空板凳的衝突事件。 美聯社

普羅法在3連戰首場比賽於十局下登場打擊，在前一棒阿拉斯（Luis Arraez）被故意保送的情況下，最終被「挑選」的普羅法擊出了再見安打，而他在繞壘慶祝過程中於國民休息室前鼓噪球迷的舉動，也被國民球員認為是在向他們挑釁，成為今天衝突事件的導火線。

一局下普羅法在登場打擊時就與國民捕手魯伊茲（Keibert Ruiz）爆發爭執，而在一旁等待上場的教士馬恰多（Manny Machado）隨即上前想隔開兩人，但因為肢體接觸導致雙方板凳一度淨空。

在衝突事件落幕後，普羅法隨即遭到國民先發投手戈爾（MacKenzie Gore）投出觸身球，還導致上場抗議的教士總教練席爾特（Mike Shildt）遭到驅逐，引發主場球迷的噓聲，不過隨後登場的馬恰多從戈爾手中擊出兩分砲，讓教士主場氣氛瞬間反轉。

普羅法敲出滿貫砲「復仇」。 路透
普羅法敲出滿貫砲「復仇」。 路透

儘管國民在三局上逆轉戰局，但教士五局下攻勢再起連拿3分超前，六局下普羅法更是敲出滿貫砲「復仇」，幫助教士取得5分領先，最終也以9：7勝出，收下對戰2連勝。

國民 教士 馬恰多

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