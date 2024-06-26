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MLB／首打席開轟又敲致勝安！大谷翔平解釋6月火燙關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
大谷翔平。 路透
大谷翔平。 路透

道奇隊日本球星大谷翔平今天面對白襪隊，轟出首打席全壘打，又敲出致勝安打，幫助球隊以4：3贏球。

大谷翔平首打席就將弗列克森（Chris Flexen）的曲球掃出右外野大牆，形成本季第24支全壘打，不過白襪1下馬上回敬3分大局。

3上大谷選到保送，隨後弗里曼（Freddie Freeman）擊出追平兩分砲。4上道奇攻勢再起，大谷在得點圈有人時擊出安打，送回超前分，終場就以4：3險勝白襪。

大谷今天總計4打數2安打，選到1次保送，進帳2分打點，跑回2分。大谷6月敲出10轟是全大聯盟最多，他受訪時談到近期的好狀態，「最重要的是能確實打中該打的球，這是最好的部分，同時把壞球選掉，也很關鍵。」

對於首打席全壘打，大谷表示沒有多想，「我只是反覆打好每一個打席，這樣就能為球隊帶來好結果。」

大谷翔平 白襪 道奇

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