MLB／首打席開轟又敲致勝安！大谷翔平解釋6月火燙關鍵

道奇隊日本球星大谷翔平今天面對白襪隊，轟出首打席全壘打，又敲出致勝安打，幫助球隊以4：3贏球。

大谷翔平首打席就將弗列克森（Chris Flexen）的曲球掃出右外野大牆，形成本季第24支全壘打，不過白襪1下馬上回敬3分大局。

Your NL home run leader, Shohei Ohtani! pic.twitter.com/zxHGxRX7W6 — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2024年6月26日

3上大谷選到保送，隨後弗里曼（Freddie Freeman）擊出追平兩分砲。4上道奇攻勢再起，大谷在得點圈有人時擊出安打，送回超前分，終場就以4：3險勝白襪。

Can't stop Shohei. pic.twitter.com/yFzyJM99Ge — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2024年6月26日

大谷今天總計4打數2安打，選到1次保送，進帳2分打點，跑回2分。大谷6月敲出10轟是全大聯盟最多，他受訪時談到近期的好狀態，「最重要的是能確實打中該打的球，這是最好的部分，同時把壞球選掉，也很關鍵。」

對於首打席全壘打，大谷表示沒有多想，「我只是反覆打好每一個打席，這樣就能為球隊帶來好結果。」