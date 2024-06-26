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MLB／老虎王牌7局好投力壓費城人勝投王 雙方總教練都稱讚

聯合新聞網／ 綜合報導
老虎王牌左投史庫柏。 美聯社
老虎王牌左投史庫柏。 美聯社

老虎王牌左投史庫柏（Tarik Skubal）是今年美聯塞揚獎熱門人選，今天面對國聯強權費城人隊，主投7局飆7K無失分，力壓大聯盟勝投王蘇亞雷斯（Ranger Suarez），幫助老虎以4：1贏球。

史庫柏用91球完成7局，投出7K和1保送，只被敲3支安打，無失分，防禦率降到2.32。費城人本場排出右打部隊，結果敲安的球員只有左打哈波（Bryce Harper）和史瓦伯（Kyle Schwarber），以及右打莫瑞菲德（Whit Merrifield）。

老虎打線在第5局突破蘇亞雷斯封鎖，單局5安灌進4分。蘇亞雷斯總計主投6局投出4K，沒保送，被敲9安，失4分，防禦率升到2.01。

史庫柏上一戰面對勇士，主投4局失4分吞敗，今天終止個人2連敗。老虎總教練辛區（A.J. Hinch）大讚，「他投了100哩速球，其他方面也表現得更好，今晚非常出色。」費城人教頭湯姆森（Rob Thomson）也稱讚，「這是我們本季見過的最佳表現之一，他真的很有壓制力，應該成為全明星。」

老虎 費城人

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