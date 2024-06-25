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球迷超美技徒手接175公里界外球 笑問「會有合約嗎？」

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導

觀眾席上的美技不罕見，但今天出現在金鶯隊坎登球場的這一球，已讓大聯盟官網評價可能是今年的最佳好球，

這位球迷名為提姆．拜爾（Tim Byer），今天與太太、女兒一起進場欣賞金鶯迎戰守護者隊的比賽，第3局奈勒（Josh Naylor）一記擊球初速108.5哩（約174.6公里）、飛行距離415呎的界外球，直朝一壘側靠近右外野的上層看台而來，拜爾在欄杆邊伸長了手，徒手攔截這球，沒讓這球飛到尤托街（Eutaw Street）上。

拜爾用右手接到這球，左手還夾著手機和啤酒，神乎其技博得現場球迷歡呼，而轉播單位隨後也找上他，一問發現果然有棒球底子，拜爾在25年前是州冠軍球隊切薩匹克高中（Chesapeake High School）的外野手。

進場看球資歷已有30年，這是拜爾第一次接到界外球，他笑答：「這能贏得一份合約嗎？」可惜的是，他的太太當時帶著女兒去充氣城堡玩，錯過現場直擊。

影片

https://twitter.com/MLB/status/1805381444367532107

大聯盟 守護者 金鶯

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