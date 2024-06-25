MLB／大谷3支0、吞2K 連8場有打點推進日本第一人紀錄

道奇隊日籍球星大谷翔平賽前剛收下上周國聯最佳球員，今天就中斷連7場有安打，但靠高飛犧牲打延續連8場打點之旅，推進日本選手在大聯盟最多連續場次打點紀錄，道奇終場以3：0擊敗白襪隊。

道奇昨天休兵，今天展開與白襪的3連戰，大谷3打數沒有安打、吞下2K，但第7局靠四壞保送上壘，第9局在一出局、三壘有人時以高飛犧牲打進帳1分打點，擴大道奇的領先優勢。

大谷翔平選手

第5打席は貴重な追加点となる犠牲フライ！



前試合で自身が記録した

日本人最長の連続打点を8試合に伸ばした🔥



ナ・リーグの打点王まで6打点差！



1️⃣空三振

2️⃣遊ゴロ

3️⃣見三振

4️⃣四球

5️⃣犠飛



3打数0安打1打点1四球

打率.318 23本 58打点 OPS1.021📊



🎥:@MLB#大谷翔平 #LetsGoDodgers pic.twitter.com/VUOApxVEYC — HiT / MLB日本人選手速報⚾️ (@hitotonoya1_00) 2024年6月25日

道奇先發投手帕克斯頓（James Paxton）以91球完成5局投球，僅被敲3安打、無失分，送出6K，但退場前比分還是0：0，確定此役以無關勝負收場。

面對白襪左投克羅契（Garrett Crochet），道奇打線在比賽前段也遭到壓制，包括大谷也面對他吞下2K，最終完成5.2局無失分、6K好投；道奇打線面對白襪牛棚在第7局等到破口，羅哈斯（Miguel Rojas）、赫南德茲（Enrique Hernández）兩支二壘打串連先攻下分數，赫南德茲後續也因白襪守備失誤跑回分數。