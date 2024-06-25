MLB／大谷3支0、吞2K 連8場有打點推進日本第一人紀錄
道奇隊日籍球星大谷翔平賽前剛收下上周國聯最佳球員，今天就中斷連7場有安打，但靠高飛犧牲打延續連8場打點之旅，推進日本選手在大聯盟最多連續場次打點紀錄，道奇終場以3：0擊敗白襪隊。
道奇昨天休兵，今天展開與白襪的3連戰，大谷3打數沒有安打、吞下2K，但第7局靠四壞保送上壘，第9局在一出局、三壘有人時以高飛犧牲打進帳1分打點，擴大道奇的領先優勢。
道奇先發投手帕克斯頓（James Paxton）以91球完成5局投球，僅被敲3安打、無失分，送出6K，但退場前比分還是0：0，確定此役以無關勝負收場。
面對白襪左投克羅契（Garrett Crochet），道奇打線在比賽前段也遭到壓制，包括大谷也面對他吞下2K，最終完成5.2局無失分、6K好投；道奇打線面對白襪牛棚在第7局等到破口，羅哈斯（Miguel Rojas）、赫南德茲（Enrique Hernández）兩支二壘打串連先攻下分數，赫南德茲後續也因白襪守備失誤跑回分數。
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