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MLB／斷棒碎片錯把飛球當滾地 老虎無腦跑壘釀罕見1-3-5三殺

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
麥金斯崔無腦跑壘造成罕見三殺。 美聯社
麥金斯崔無腦跑壘造成罕見三殺。 美聯社

老虎今天以1：8遭到費城人隊痛擊，3局下讓費城人完成罕見的「1-3-5」三殺守備，展現無腦跑壘的麥金斯崔（Zach McKinstry）賽後解釋，當時斷棒碎片噴出，錯把平飛球當滾地球，才導致這次跑壘失誤。

費城人先發投手諾拉（Aaron Nola）投7局被敲6安打、失1分，第3局遭遇極大危機，無人出局，已因2支安打被攻占一、三壘，維林（Matt Vierling）斷棒打向投手方向的軟弱平飛球，直接進入諾拉手套，先抓到第1個出局數，傳一壘抓到已經起跑的一壘跑者；令人詫異的是，三壘跑者麥金斯崔卻也在此時啟動，讓費城人有了傳三壘抓到第3個出局數的機會。

麥金斯崔在這球擊出、被接到當下並未馬上衝本壘，而是停在三壘、本壘之間觀望，在這球傳向一壘後才啟動，明顯誤以為是滾地球，傳一壘是要抓擊球員，沒意識到是要抓第2個出局數，進一步釀成鬧劇，這是大聯盟自1929年後首度出現「1-3-5」三殺。

麥金斯崔賽後表示，「當時很多斷棒碎片噴出來，我以為這球落地了，那時的判斷是投手接到這球，先看他要傳哪裡，所以我停下來觀望後衝本壘，我不想說我當下也不確定到底發生什麼事，但我當時確實認為這球落地了。」

大聯盟 費城人

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