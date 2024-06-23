MLB／雙城歐柏89球超省力完投勝 創近36年來罕見紀錄

在對戰運動家的比賽中，雙城隊右投歐柏（Bailey Ober）投出職業生涯的首場完投，並寫下特殊紀錄。奧柏主投9局僅用89球，失2分，並飆出10次三振無保送，率領球隊以10：2大勝運動家，終結近期的3連敗，歐柏取得本季第7勝。

比賽初期歐柏投球狀況不穩，先後被布勒戴（JJ Bleday）和索德史東（Tyler Soderstrom）敲出陽春彈。不過他迅速調整狀態，之後僅被敲出2支零星安打，連續解決17名打者直到比賽結束。雙城打線也給與奧援，全場狂掃16支安打，在2局上一口氣灌進7分直接鎖定勝利。

歐柏成為雙城隊史上第5位只用不到90球就完投的投手，也是隊史第一位在完投過程中送出至少10次三振的投手。

此外，自1988年開始統計以來，歐柏是第2位用不到90球即上演完投勝外加10次三振的投手，上一位是1999年的洋基傳奇投手孔恩（David Cone），他在當年7月18日面對蒙特婁博覽會隊投出完全比賽，全場10次三振僅用88球。

「我知道我的用球數很少，因為有些局數很快就結束了，」歐柏賽後表示。他在第7局結束後告訴投手教練馬基（Pete Maki）：「我要終結這場比賽了。」

歐柏更直言，「作為一名先發投手，每場比賽的目標就是要投完整場比賽。」

歐柏的完投是自2019年以來首次有投手在9局內以少於90球完成比賽，也被稱為「Maddux」式的完投，致敬名人堂投手麥達克斯（Greg Maddux）的超高效率投球風格。

雙城戰績提升至42勝35敗，目前在美聯中區落後克里夫蘭守護者7.5場勝差；而運動家的戰績則是29勝50敗，排名聯盟倒數第4。