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MLB／前田健太苦吞3連敗 美媒：做出一些奇怪投球選擇

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
前田健太未獲隊友火力支援，自己也投不滿5局。 法新社
前田健太未獲隊友火力支援，自己也投不滿5局。 法新社

老虎隊打線再度失靈，今天面對白襪隊23歲菜鳥投手索普（Drew Thorpe），被他的變速球狠狠修理，在底特律主場以1：5落敗，日本投手前田健太未獲隊友火力支援，自己也投不滿5局，本季戰績掉到2勝4敗、防禦率6。

索普12日登上大聯盟，生涯前兩戰合計8.1局失10分，其中8分自責，今天再度登板先發，用94球完成6局任務，只被揮出兩支安打，出現4次保送，投出5次三振，讓老虎無法破蛋，拿下生涯首勝。

索普不是強力型投手，最快球速90英里、變速球80英里左右，今天一共投了38顆速球，約占投球數的4成，有效破壞老虎打者的打擊節奏，優質表現拿到紀念性勝投。

老虎打完前7局落後5分，開路先鋒維爾林（Matt Vierling）8局下安打後，靠隊友掩護跑回全隊唯一分數，他說：「索普的變速球出手時，看起來就像速球，大部分時間都能壓低球路，讓我們打成滾地球。」

前田先發4.2局，被揮出8支安打、失3分吞敗，退場時已經用掉92球，最近5場先發吞下3連敗，快1個月不知勝投滋味（5月25日對藍鳥隊奪勝）。

底特律老牌媒體「底特律新聞報」（The Detroit News）指出，前田的投球內容不算太差，但局數不夠長，做出一些奇怪的投球選擇。

老虎近6戰加起來只得6分、吞下5敗，本季戰績35勝41敗在美聯中區排名第4，白襪21勝57敗仍是大聯盟30隊最差。

大聯盟 老虎

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