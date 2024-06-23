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MLB／狠！大谷翔平連2天砲轟天使 6月已敲9轟熱開了
「六月狂谷」再度爆發，大谷翔平今天在第3局敲出兩分砲，連續兩場都對前東家天使隊開砲，連3天開轟，本季累積23轟。
道奇、天使進行「公路大戰」2連戰，大谷翔平昨天對天使敲兩分砲，讓開轟版圖拓展到第28隊，今天再度讓前東家見識他的砲管。
大谷首打席敲出右外野方向平飛球出局，第3局勒克斯（Gavin Lux）先敲陽春砲，比吉歐（Cavan Biggio）點出內野安打後，大谷補上一發459呎大號全壘打，挨轟苦主為普里塞克（Zach Plesac），2轟帶動道奇單局4分攻勢。
加上這一轟，大谷連續7場有打點進帳，且在今年6月已經敲出9轟，本季累積23轟也擴大在國聯全壘打王領先位置，目前國聯第2為勇士隊歐蘇納（Marcell Ozuna）21轟。
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