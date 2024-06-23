MLB／雙冠王賈吉第28轟擊垮勇士 歐蘇納21轟緊咬大谷

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）又轟了，今天對勇士隊之戰1局下揮出兩分全壘打，成為致勝一擊，本季28轟穩居大聯盟全壘打王，洋基終場以8：3獲勝，也穩住美聯東區龍頭。

兩隊昨天3連戰首戰，賈吉4次打數掛零、吞下兩次三振，今天1局下首次站進打擊區，面對勇士先發投手摩頓（Charlie Morton），在1好3壞後逮中95英里外角速球，轟上右外野看台，幫助洋基2：1超前，維持領先優勢到比賽結束。

賈吉近5戰出現3轟，今天4打數1安打，被三振、保送各1次，攻下3分打點，不但全壘打數排名第1，也是本季首位達到70分打點的球員，暫居雙冠王。

ALL RISE.



NUMBER 28 FOR AARON JUDGE! 🔥



(via @MLBONFOX) pic.twitter.com/nQjaQY3YUV — Yankees Videos (@snyyankees) 2024年6月22日

勇士隊歐蘇納（Marcell Ozuna）首局開轟，從洋基先發投手史卓曼（Marcus Stroman）的手中揮出陽春砲，本季第21轟出爐，仍在國聯排名第2，只差道奇隊大谷翔平1轟。

洋基打完前6局已經7：1領先，勇士捕手達德諾（Travis d'Arnaud）7局上轟出兩分砲，洋基代打葛里沙姆（Trent Grisham）7局下回敬陽春砲，最後以5分之差獲勝，3連戰前兩戰扳平戰局。

歐蘇納本季第21轟出爐。 路透社

洋基今天賽前只領先金鶯隊半場勝差，面臨分區王座保衛戰，但金鶯又以1：5不敵太空人隊，輸掉3連戰前兩戰，加上洋基贏球、結束3連敗，兩隊勝差變成1.5場。

金鶯開路先鋒韓德森（Gunnar Henderson）今天3打數掛零、被保送1次，全壘打停在24支，在大聯盟排名第2。