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MLB／與黃仁勳同場開球台裔小將 美球評讚喊大聯盟見

中央社／ 舊金山21日專電
大聯盟奧克蘭運動家隊「舊金山台灣日」當天，台裔小將蔡承憲（左）臨時被派上場和輝達執行長黃仁勳（右）練投。爸爸特別提醒他「不要丟太大力」。他近日受訪靦腆笑說，「我只有幫他一點點，他本來就會投了」。攝於美西時間5月25日。中央社
大聯盟奧克蘭運動家隊「舊金山台灣日」當天，台裔小將蔡承憲（左）臨時被派上場和輝達執行長黃仁勳（右）練投。爸爸特別提醒他「不要丟太大力」。他近日受訪靦腆笑說，「我只有幫他一點點，他本來就會投了」。攝於美西時間5月25日。中央社

台裔棒球小將蔡承憲日前在大聯盟「舊金山台灣日」與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳同場開球，12歲的他投出一記接近106公里的快速球，因投打俱佳受到球評關注，並鼓勵他日後在大聯盟見。

蔡承憲5歲開始練習，偶像是日籍球星大谷翔平，正朝威廉波特少棒賽邁進。

攝氏38度豔陽下，身穿「基多–薩拉托加少棒隊」（Quito-Saratoga Little League）17號球衣的蔡承憲以先發投手身分出賽，在這週一場練習賽上場打擊，與隊友轟出「背靠背」連兩打席全壘打，現場爆出歡呼聲。這樣精彩的進攻在美國少棒隊比賽非常少見，教練團和家長都振奮不已。

蔡承憲從小跟著爸爸一起看棒球，幼兒時期就很喜歡丟球，經常戴著棒球手套才能入睡。5歲隨父母移居舊金山灣區後，從「樂樂棒球」（Tee-ball）一路練習，現在是「基多–薩拉托加少棒隊」球員。

台裔小將蔡承憲美西時間5月25日在大聯盟「舊金山台灣日」與輝達執行長黃仁勳同場開球，12歲的他投出一記接近106公里的快速球，因投打俱佳受到球評關注。中央社
台裔小將蔡承憲美西時間5月25日在大聯盟「舊金山台灣日」與輝達執行長黃仁勳同場開球，12歲的他投出一記接近106公里的快速球，因投打俱佳受到球評關注。中央社

大聯盟奧克蘭運動家隊（Oakland Athletics）「舊金山台灣日」當天，蔡承憲臨危受命，被派上場和身價逾新台幣3兆元的黃仁勳練投。爸爸特別提醒他「不要丟太大力」。他近日受訪靦腆笑說，「我只有幫他一點點，他本來就會投了」。

那一天，全場都在等待黃仁勳開球，而蔡承憲是兩位開球嘉賓之一。他第一個上場，成為大聯盟台灣日有史以來，首位肩負開球重責大任的台裔小將。

回想當日的心情，蔡承憲說，「球場好大、觀眾好多」，等待上場前，心情有點緊張，不過一站上投手丘之後，就覺得氣氛很嗨，「很開心、很酷」。

當天，運動家隊透過廣播介紹蔡承憲出場，表示他今年截至那時的打擊率為0.75、敲出3支全壘打；投球方面，投了27.2局，送出66次三振，防禦率0.253，並有一場完全比賽。他當天投出一記接近66英里（106公里）的快速球。

Quito-Saratoga棒球隊也代表台灣日活動來賓，由蔡承憲擔任真正的第一球開球員。（主辦單位提供） 江碩涵
Quito-Saratoga棒球隊也代表台灣日活動來賓，由蔡承憲擔任真正的第一球開球員。（主辦單位提供） 江碩涵

擔任球評的前運動家隊投手布瑞登（DallasBraden）透過畫面觀看後，特別請蔡承憲到轉播室裡聊天，鼓勵他繼續投出好球、擊出全壘打，並對他說「我們很快就會（在大聯盟）看到你，好小子」。

布瑞登還請蔡承憲幫他簽名留念，蔡承憲開心送出人生第一顆簽名球。

輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳(左)25日參加舊金山台灣日活動，與他努力互相練習的「小教練」是今年才12歲的矽谷灣區Quito-Saratoga棒球隊投手蔡承憲(右)。（主辦單位提供）
輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳(左)25日參加舊金山台灣日活動，與他努力互相練習的「小教練」是今年才12歲的矽谷灣區Quito-Saratoga棒球隊投手蔡承憲(右)。（主辦單位提供）

談到偶像，蔡承憲說是道奇隊的球迷，很崇拜大谷翔平，「喜歡看他投什麼球，他對別人也很好、很尊敬別人」。因此，蔡承憲選了與大谷翔平同樣的17號作為背號。

蔡承憲說，「我很喜歡投球、也很喜歡打擊，每天練球都很開心」，希望能一直打下去。雖然年紀還小，他已在學習如何與「投不好的自己」相處。他說，每次投不好時，教練都會告訴他把不愉快的感覺放到一邊，專注下一顆球。

美國「基多–薩拉托加少棒隊」台裔小將蔡承憲日前在大聯盟「舊金山台灣日」與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳同場開球。蔡承憲球衣背號17號，他說，很崇拜日籍球星大谷翔平。中央社
美國「基多–薩拉托加少棒隊」台裔小將蔡承憲日前在大聯盟「舊金山台灣日」與輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳同場開球。蔡承憲球衣背號17號，他說，很崇拜日籍球星大谷翔平。中央社

基多–薩拉托加少棒隊教練巴赫里（Rob Barelli）告訴記者，「下一顆球哲學」（Next PitchPhilosophy）是一門重要課題，當聯盟層級越高，競爭就會越激烈，孩子追逐夢想必須先增強心理素質。「比賽不會停下來，如果一直想著你犯的錯誤，只會導致接二連三的失誤」。每個孩子都還有很長的路要走。

目前，美國少棒聯盟各個隊伍正全力備戰，希望爭取威廉波特少棒賽的門票。蔡承憲開心享受每一場比賽，也希望自己能和隊友一起努力，為球隊爭光。

大聯盟 威廉波特 棒球

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