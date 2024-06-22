MLB／郭泓志重返道奇開球 王牌投手柯蕭難忘他打擊火力

台灣「不死鳥」郭泓志今天重回道奇球場為比賽開球，總教練羅伯茲回憶兩人20年情誼，前隊友柯蕭難忘他的打擊火力。

贊助商星宇航空今天在道奇球場舉行「星宇日」活動，賽前由郭泓志擔任開球嘉賓，在比賽開始前站上投手丘，象徵性投出第一球。

42歲的郭泓志曾效力道奇體系10多年，最後一次在道奇球場投球是2011年，距今已13年。他向中央社記者表示，這座球場充滿了回憶，特別是牛棚區，因為當年總是在牛棚待命。

郭泓志效力道奇時，曾與韓國球星朴贊浩、日本名投黑田博樹同隊，同為亞洲頂尖球員。如今道奇隊網羅了日本「二刀流」名將大谷翔平、投手山本由伸，承繼亞洲球員在大聯盟舞台的表現。

郭泓志表示，大谷翔平是年輕人的榜樣，吸引很多喜歡打球的小朋友以他為目標，朝向大聯盟努力。被問到當年也頗具二刀流實力，郭泓志笑說「差很遠，他比較厲害」。

開球儀式前，外野的大螢幕播放郭泓志當年18歲、20歲的青澀照片，回顧他在2007年敲出全壘打的影片，特別是誇張的甩棒動作，引起現場球迷一陣掌聲。

大螢幕影片介紹，郭泓志是目前唯一入選美國職棒大聯盟明星賽的台灣球員，也是第一位在大聯盟敲出全壘打的台灣人。

道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）與郭泓志相識20年，兩人見面時熱情擁抱，互相寒暄近況。羅伯茲向中央社記者表示，已經10多年沒有見到郭泓志，很高興可以見到他。

兩人最初見面時，羅伯茲還是球員身分，2004年他是道奇隊外野手，當年還是小聯盟選手的郭泓志在春訓的時候上大聯盟支援，兩人因此同隊。

羅伯茲一見到郭泓志，第一件事就是摸著郭泓志的手臂，稱讚他體態維持很好，開玩笑說今晚的比賽需要郭泓志上去投一局。

羅伯茲賽前回答中央社記者的提問，談到對郭泓志的印象，記得第一次見到郭泓志的時候，還是一個年輕的投手，知道他經歷手肘手術，也記得他入選過明星賽，迫不及待想要跟他敘舊。

羅伯茲說：「當他健康的時候，他真的是非常好的投手。」

除了總教練是舊識，目前道奇隊上唯一僅存的郭泓志隊友就屬柯蕭（Clayton Kershaw）。36歲的柯蕭目前在傷兵名單，仍隨隊練習。他向中央社記者表示，當年進入道奇隊時，受到郭泓志照顧。

柯蕭說：「他（郭泓志）很棒，他是一個很好的隊友。他一向很努力練習。而且他是一個很棒的打者，看他打擊是一件很享受的事。同時他也一直對我很好，當年我是一個年輕人，他總是對我笑，跟他在一起總是很開心。」

柯蕭在場邊見到郭泓志時，特地上前擁抱寒暄。郭泓志帶來台灣的伴手禮，柯蕭則在郭泓志的球衣上簽名。

郭泓志離開道奇13年，除了總教練羅伯茲、前隊友柯蕭之外，他很驚訝不少隊職員都仍在道奇，他在開球之前，逐一與小聯盟時代的總教練、道奇防護員、隊職員、媒體記者等當年舊識寒暄，臉上充滿笑容。

郭泓志開球之前，球場DJ特地播放台灣嘻哈團體頑童MJ116歌曲「辣台妹」，為現場帶來台灣味。

郭泓志2000年加入道奇體系，2005年升上大聯盟，效力道奇隊至2011年，保有多項台灣人在美國職棒大聯盟的紀錄，包括2007年敲出台灣球員在大聯盟首轟，2010年入選明星賽是至今唯一，當年以1.20防禦率改寫道奇隊史紀錄。