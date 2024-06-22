MLB／大谷翔平兩分砲痛擊舊情人天使 開轟版圖解鎖28隊
大谷翔平首度在例行賽面對天使隊，今天用全壘打和舊情人打招呼，第5局敲出兩分砲，幫助道奇隊先馳得點，大谷本季第22轟出爐，全壘打版圖也解鎖第28隊，只剩費城人、紅雀隊尚未攻略。
道奇今、明天與天使隊進行兩場「公路大戰」，由道奇作東，大谷擔任首棒、指定打擊，他在過去6年效力天使，留下0季後賽經驗，去年冬天決定轉戰鄰居球隊道奇，由紅杉改穿藍衫，首度碰到天使備受矚目。
大谷前兩打席都獲得四壞保送，5局下、兩出局，巴恩斯（Austin Barnes）先敲安上壘，大谷咬中幾乎在5號位的91.1哩直球，掃出中右外野牆外，飛行距離455呎，左投摩爾（Matt Moore）成為苦主。
大谷這一轟解鎖大聯盟生涯面對第28隊開轟，只剩費城人、紅雀還未出現在他的全壘打清單上。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言