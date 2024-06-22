快訊

傳52歲馬斯克再當爸！與女下屬誕下第3胎 擁至少11名小孩

嚇壞乘客！北捷江子翠站男子「一身酒味」帶槍進站送辦

還沒中午！ 台北社子38.5度高溫 氣象署示警：今天很熱

MLB／大谷翔平兩分砲痛擊舊情人天使 開轟版圖解鎖28隊

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平首度在例行賽面對天使隊，今天用全壘打和舊情人打招呼！ 路透
大谷翔平首度在例行賽面對天使隊，今天用全壘打和舊情人打招呼！ 路透

大谷翔平首度在例行賽面對天使隊，今天用全壘打和舊情人打招呼，第5局敲出兩分砲，幫助道奇隊先馳得點，大谷本季第22轟出爐，全壘打版圖也解鎖第28隊，只剩費城人、紅雀隊尚未攻略。

道奇今、明天與天使隊進行兩場「公路大戰」，由道奇作東，大谷擔任首棒、指定打擊，他在過去6年效力天使，留下0季後賽經驗，去年冬天決定轉戰鄰居球隊道奇，由紅杉改穿藍衫，首度碰到天使備受矚目。

大谷前兩打席都獲得四壞保送，5局下、兩出局，巴恩斯（Austin Barnes）先敲安上壘，大谷咬中幾乎在5號位的91.1哩直球，掃出中右外野牆外，飛行距離455呎，左投摩爾（Matt Moore）成為苦主。

大谷這一轟解鎖大聯盟生涯面對第28隊開轟，只剩費城人、紅雀還未出現在他的全壘打清單上。

天使 道奇

延伸閱讀

MLB／Ohtani 1！大谷翔平專屬球鞋誕生 明星周亮相

MLB／大谷翔平扛首棒近4戰2轟 教頭讚：狀態絕佳

MLB／大谷翔平連4場雙安 第8局當英雄機會被三球三振

MLB／道奇滿貫+3分砲單局7分大逆轉 大谷翔平最遠轟成點綴

相關新聞

MLB／大谷翔平兩分砲痛擊舊情人天使 開轟版圖解鎖28隊

大谷翔平首度在例行賽面對天使隊，今天用全壘打和舊情人打招呼，第5局敲出兩分砲，幫助道奇隊先馳得點，大谷本季第22轟出爐，...

MLB／郭泓志為道奇開球 教頭一見他就問：今晚來1局？

兩支洛城球隊今天在道奇球場展開「公路大戰」，台灣傳奇球星郭泓志擔任開球嘉賓，當年開轟、甩棒的經典畫面也在大螢幕上重現。他...

MLB／今永昇太遭大都會暴打10分 防禦率一夕暴漲到2.96

小熊隊日籍投手今永昇太過去13場出賽，面對13支球隊，今天首度二逢同一球隊，就遭到大都會隊震撼教育，先發3局被掃射11支...

MLB／真的從畫報走出來 大谷全套系列商品成上班路穿搭

昨天New Balance剛公布大谷翔平系列商品，今天他踏進道奇球場，猶如從畫報中走出來，一身穿搭完全和宣傳海報一樣，手...

MiLB／李灝宇8天2挨頭部觸身球倒地 主隊還放音樂惹議

8天前才剛挨頭部觸身球，效力老虎2A的台灣野手李灝宇又挨砸，今天在9局上先是面對1顆近身球、第2球95.6哩（約154公...

MiLB／林昱珉2A先發4.1局飆8K 鄭宗哲雙安演出

美職老虎隊2A台灣好手李灝宇今天演出3安猛打賞，還轟出本季第11發全壘打，跑出第11次盜壘，手感火燙；響尾蛇隊2A投手林...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。