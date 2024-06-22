MiLB／李灝宇8天2挨頭部觸身球倒地 主隊還放音樂惹議

8天前才剛挨頭部觸身球，效力老虎2A的台灣野手李灝宇又挨砸，今天在9局上先是面對1顆近身球、第2球95.6哩（約154公里）直擊頭部，影片曝光掀起熱議。

李灝宇今天擔任先發第二棒、二壘手面對洋基隊2A，9局上摩爾（McKinley Moore）登板，面對前兩位打者都是觸身球，第一位苦主就是李灝宇，第1球已是近身球，第2球直擊頭部而來，李灝宇倒在地上一段時間後，自己站起身來退場。

Ugh, Hao-Yu Lee gets hit in the head AGAIN. This time it’s a 95.6 MPH fastball. He stayed down for a few minutes but eventually walked off under his own power. And a pretty questionable decision from the Somerset stadium crew to play the M*A*S*H theme while Lee was down. pic.twitter.com/2uRWT9Dsg8 — Tigers ML Report (@tigersMLreport) 2024年6月22日

畫面隨後曝光，不僅李灝宇挨砸畫面令人驚心，洋基2A球場在他倒地時還播放美劇「M*A*S*H」主題曲，讓專門分享老虎農場訊息的社群網站Tigers ML Report提出疑問：「球場工作人員的決定頗令人質疑」，球迷有人留言「沒品」，也有人對洋基投手未表歉意不滿。

老虎2A在9局下佩奎羅（Joel Peguero）登板，面對首位打者也回應觸身球，當場遭到驅逐出場，兩隊也為此一度板凳清空，此役兩隊合計出現5顆觸身球。