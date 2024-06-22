MLB／郭泓志為道奇開球 教頭一見他就問：今晚來1局？

兩支洛城球隊今天在道奇球場展開「公路大戰」，台灣傳奇球星郭泓志擔任開球嘉賓，當年開轟、甩棒的經典畫面也在大螢幕上重現。他在退役後仍維持精壯體態，讓道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）一見到他，開口就問「今晚要投1局嗎？」

郭泓志2005到11年共在道奇留下7季出賽成績，以2010年為代表作，出賽56場、60局，防禦率1.2締造隊史單季50局以上最低防禦率的鬼神紀錄，該年也遞補投進明星賽，成為台灣史上第一人，寫下風光一頁。

People absolutely forget the best MLB bat flip of all time came from relief pitcher Hong-Chih Kuo pic.twitter.com/4djhz07cRH — truth (@dailycorrect_) 2024年6月14日

道奇球場今天賽事主題日由星宇航空贊助，郭泓志受邀擔任開球嘉賓，一到球場就與羅伯茲熱情招呼，羅伯茲笑問「今晚要來1局嗎？」直誇他看起來狀態超好，郭泓志也回應有在持續鍛鍊中。

郭泓志遠遠見到前隊友克蕭（Clayton Kershaw）就大喊他的名字，彼此擁抱後，郭泓志也當場拿出球衣請他簽名，並祝福他今年球季順利。