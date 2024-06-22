聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／今永昇太遭大都會暴打10分 防禦率一夕暴漲到2.96
小熊隊日籍投手今永昇太過去13場出賽，面對13支球隊，今天首度二逢同一球隊，就遭到大都會隊震撼教育，先發3局被掃射11支安打、狂失10分，今永賽後透露被打爆的關鍵，儘管在比賽中投球策略做了調整，但感覺大都會的應變還是在自己之上。
小熊今天以1：11遭到慘電，今永吞下本季第2敗，防禦率從賽前的1.89暴漲到2.96。
今永登板的4個半局，局局都被敲長打、全數掉分，單場挨了3轟，首先是第一局還沒取得出局數，就因馬丁尼茲（J.D. Martinez）的三分砲掉分，第2局艾瓦瑞茲（Francisco Alvarez）陽春砲、尼莫（Brandon Nimmo）兩分砲再度狙擊今永。
小熊教頭康索（Craig Counsell）表示，「他今天犯了一些錯誤，而大都會逮到了機會，總歸就是糟糕的一天。」
今永在5月對戰大都會時，先發7局僅被敲3安打、無失分，今天卻呈現截然不同的內容，今永指出：「今天大都會打線的感覺和上次不太一樣，似乎做了一些調整。」他進一步提到，大都會打者今天鎖定他的直球及失投變化球，儘管自己也在比賽中做了一些調整，「但感覺他們也馬上針對這點做了調整。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言