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MLB／今永昇太遭大都會暴打10分 防禦率一夕暴漲到2.96

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
生涯首次二逢同一球隊，今永昇太遭到大都會隊震撼教育，先發3局被掃射11支安打、狂失10分 路透
生涯首次二逢同一球隊，今永昇太遭到大都會隊震撼教育，先發3局被掃射11支安打、狂失10分 路透

小熊隊日籍投手今永昇太過去13場出賽，面對13支球隊，今天首度二逢同一球隊，就遭到大都會隊震撼教育，先發3局被掃射11支安打、狂失10分，今永賽後透露被打爆的關鍵，儘管在比賽中投球策略做了調整，但感覺大都會的應變還是在自己之上。

小熊今天以1：11遭到慘電，今永吞下本季第2敗，防禦率從賽前的1.89暴漲到2.96。

今永登板的4個半局，局局都被敲長打、全數掉分，單場挨了3轟，首先是第一局還沒取得出局數，就因馬丁尼茲（J.D. Martinez）的三分砲掉分，第2局艾瓦瑞茲（Francisco Alvarez）陽春砲、尼莫（Brandon Nimmo）兩分砲再度狙擊今永。

小熊教頭康索（Craig Counsell）表示，「他今天犯了一些錯誤，而大都會逮到了機會，總歸就是糟糕的一天。」

今永在5月對戰大都會時，先發7局僅被敲3安打、無失分，今天卻呈現截然不同的內容，今永指出：「今天大都會打線的感覺和上次不太一樣，似乎做了一些調整。」他進一步提到，大都會打者今天鎖定他的直球及失投變化球，儘管自己也在比賽中做了一些調整，「但感覺他們也馬上針對這點做了調整。」

大都會 小熊隊

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