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MLB／真的從畫報走出來 大谷全套系列商品成上班路穿搭

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平穿著全套即將上市的個人系列商品踏進道奇球場。圖／取自MLB官方X
大谷翔平穿著全套即將上市的個人系列商品踏進道奇球場。圖／取自MLB官方X

昨天New Balance剛公布大谷翔平系列商品，今天他踏進道奇球場，猶如從畫報中走出來，一身穿搭完全和宣傳海報一樣，手裡還拿著那雙閃亮的「Ohtani 1」專屬Logo釘鞋。

道奇今天在主場與天使隊展開2連戰，大谷首度在例行賽面對老東家備受矚目，大聯盟官方社群貼出他今天抵達道奇球場時的穿搭，正是昨天New Balance為宣傳大谷系列商品海報中的全身行頭。

大谷身穿的白色上衣、綠色襯衫、米色褲子，上面都有他的專屬Logo，手上則拿著那雙有著金色N字樣的釘鞋，業配做得相當徹底，而這些商品將在7月15日於全球正式上架。

大谷今天將在「公路大戰」碰到前東家天使，道奇教頭羅伯茲（Dave Roberts）表示，「我確信他會被問到這些問題，但我想他只是想要打球。」他說，相信大谷對於在天使所度過的時光抱持感激，但對他來說，唯一的想法就只有「打球」，今年儘管來到新的環境，「但他比我所想的還要有趣，總是看他四處打鬧，完全融入隊友。」

天使 羅伯茲 道奇

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