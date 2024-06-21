MiLB／林昱珉2A先發4.1局飆8K 鄭宗哲雙安演出

美職響尾蛇隊2A投手林昱珉今天再度先發出賽，主投4.1局失3分，飆出8次三振，最後無關勝敗。

響尾蛇隊2A的林昱珉今天先發對上教士隊2A，1局上就演出3上3下，包含2次三振；2局上雖然投出2次保送，不過也飆出2次三振化解，沒有掉分；3局上靠著雙殺演出3上3下，4局上先飆出2次三振，之後雖然被敲二壘安打、投出保送，不過最後讓打者擊出飛球，守住分數。

林昱珉在5局上被敲2支安打、投1次保送後被換下場，接替的投手沒辦法守住分數。總計林昱珉先發投4.1局，被敲出4支安打，投4次保送，飆出8次三振，失掉3分。最終響尾蛇隊2A以10比12落敗，林昱珉無關勝敗，目前防禦率6.26。

海盜隊2A的鄭宗哲今天也有出賽，先發打第2棒、擔任游擊手，在3局上敲出二壘安打，5局上擊出一壘安打，7局上犧牲觸擊成功。總計鄭宗哲5打數敲出2支安打，本季目前打擊率2成25。