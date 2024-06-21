MLB／哀追平轟後情緒失控 光芒守護神：欠雙城一張IKEA椅子
光芒隊守護神費爾班克斯（Pete Fairbanks）9局登板關門被敲追平三分砲，不過10上光芒德盧卡（Jonny DeLuca）敲出適時安打，還是以7：6擊敗雙城隊。費爾班克斯賽後自曝，9下走回休息室將一張椅子砸爛。
光芒9上打完6：2領先，9下光芒牛棚迪文斯基（Chris Devenski）先被桑塔納（Carlos Santana）敲陽春砲，接著被敲長打又投保送。費班克斯登板救火，但2出局被雙城米蘭達（Jose Miranda）轟出追平三分砲，進入延長賽。
10上德盧卡擊出帶有1分打點的安打，10下費爾班克斯續投，柯瑞亞（Carlos Correa）擊出飛球被接殺，二壘跑者衝三壘，被光芒外野手希瑞（Jose Siri）雷射肩抓到，形成雙殺。雖然費爾班克斯又被敲安打，最後仍解決桑塔納，成功關門。
費爾班克斯賽後透露他回到休息室，砸爛一張椅子，「我欠雙城主場客隊休息室一張新的IKEA椅子，它已經不存在了，有時候你必須把情緒發洩出來，才能回到場上投出零失分表現。」
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