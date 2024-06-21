MiLB／李灝宇炸裂第11轟又盜壘 鄭宗哲連兩場敲雙安

效力老虎隊2A的「台灣怪力男」李灝宇今天再次炸裂，相隔8場敲出本季第11轟繼續推進個人紀錄，全場3安、2打點的演出，也幫助球隊以9：7擊敗洋基隊2A；海盜隊2A的鄭宗哲則是連兩場敲雙安。

李灝宇今天先發第2棒、二壘手，第1局就在二壘有人時敲出一壘打，隨後成功盜上二壘，最後與三壘跑者都靠著隊友3分砲回來得分。

2局上在1出局、二三壘有人時，李灝宇雖敲出外野飛球但不夠深遠，未能形成高飛犧牲打，不過5局上在無人出局、二壘有人時，李灝宇直接把球轟出中左外野全壘打牆，一棒灌進2分打點。

Hao-Yu Lee with a 2-run blast to left to put Erie up 5-1. It’s his 11th home run of the year. pic.twitter.com/tQoRHvcx3j — Tigers ML Report (@tigersMLreport) 2024年6月21日

李灝宇接著在6局上被三振，8局上敲出本場第3安，最終以5打數3安打作收，打擊率上升到3成06，另有2打點、2得分，OPS上升到0.912，排名東方聯盟第2，打擊率則是第4。

海盜隊2A的鄭宗哲則是在對金鶯2A之戰先發第2棒游擊手，在3局上敲出二壘安打，全場5打數2安打，打擊率上升到2成25，而海盜2A打到延長賽12局才以10：7贏球。