MLB／金鶯狂攻17分虐爆洋基！火球男希爾斷史上第7長紀錄

洋基隊火球男希爾（Luis Gil）今天繳出生涯最慘一戰，只投1.1局就狂失7分。儘管洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）敲出本季第27轟，但金鶯打線全場狂敲19安，包含3發全壘打，終場以17：5痛宰洋基，目前只落後0.5場勝差。

希爾賽前防禦率僅2.03，是美聯塞揚獎熱門人選。不料首局失掉1分後，第二局被金鶯穆林斯（Cedric Mullins）夯兩分砲、蒙卡索（Ryan Mountcastle）敲清壘長打，滿壘時投觸身球丟分。

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總計希爾主投1.1局，投出1K和3保送，被敲8安，失7分都是自責，防禦率升到2.77。希爾也讓洋基先發投手連76場至少投4局的紀錄中斷，這是史上第7長紀錄。

洋基用8名投手完成比賽，包含捕手崔維諾（Jose Trevino）。金鶯全場19安，蒙卡索3安猛打賞進帳4分打點，歐赫恩（Ryan O'Hearn）2安4分打點，韓德森（Gunnar Henderson）3安猛打賞1分打點。桑坦德（Anthony Santander）有三分砲，穆林斯和海斯（Austin Hays）各一發兩分砲。

歐赫恩提到上次被希爾壓制，這次做了很好的比賽計畫；希爾則坦言狀況不佳，「球沒有投到我想要的位置，對手沒錯過這些機會，充分利用這點，這絕對是一個學習的機會。明天我會冷靜下來，看影片檢視一切做調整，為下次出賽做好準備。」

賈吉3下轟出反方向兩分砲，全場3打數2安打進帳3分打點，27轟仍獨居全壘打王。他受訪時稱讚金鶯，「他們有一些出色的年輕球員，打得很努力，速度很快。他們投手非常優秀，不論是先發還是牛棚。」