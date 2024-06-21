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MLB／大谷再扛首棒首局就開砲 21轟獨居國聯全壘打王

中央社／ 丹佛20日綜合外電報導
大谷翔平今天對戰科羅拉多洛磯首局就開轟。 美聯社
大谷翔平今天對戰科羅拉多洛磯首局就開轟。 美聯社

美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇球星大谷翔平今天對戰科羅拉多洛磯首局就開轟，目前以21支全壘打獨居國家聯盟全壘打王；隨後隊友史密斯、佛里曼也敲出全壘打，助道奇5比3獲勝。

大谷翔平近期手感火燙，這已是他近5場比賽的第4轟。

大谷開轟幫助道奇先馳得點；接著佩吉（Andy　Pages）與瓦加斯（Miguel Vargas）的安打各帶有1分打點；4局上半兩出局後，史密斯（Will Smith）和佛里曼（Freddie Freeman）連兩棒揮出全壘打，道奇5比0領先。

地主洛磯直到6下才有所回應，靠凱夫（Jake　Cave）的安打掃回兩分；8下麥克馬洪（RyanMcMahon）的陽春彈讓球隊再追回1分，但後續反撲無力，終場道奇以5比3獲勝。道奇在這波4連戰從洛磯手中拿下3勝。

大谷在道奇原本多打第2棒，但在貝茲（MookieBetts）本月16日左手被球擊中而斷掉後，他的棒次就往前調，改擔任開路先鋒的角色。在改打第1棒後，大谷18打數8安打，有兩支全壘打、3支二壘安打，打進6分打點。

道奇先發投手史東（Gavin Stone）此役投5.1局，有7次三振、2個保送，被擊出4支安打，丟掉2分自責分，目前戰績8勝2敗，防禦率3.04。

史東近況十分理想，自4月26日以來，先發10場比賽，繳出7勝1敗、防禦率2.18的成績。

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