MLB／達比修復健賽被打爆自認傷勢已無礙 還請兩隊球員吃飯
教士隊日籍強投達比修有今天在小聯盟高階1A投復健賽，面對釀酒人隊1A，只投3.1局就被敲7安，狂失6分，球隊最終以3：8輸球，達比修賽後自費請兩隊球員吃飯。
達比修有5月30日對馬林魚隊，只投3局失3分，6月2日因左側腹股溝拉傷，進15天傷病名單。達比修本場首局讓對手三上三下，第2局被敲4安，包含一發三分砲，單局失4分。第3局無失分，第4局又遭遇亂流，先被敲安，再出現暴投，接著又投保送，被敲帶有2分打點的安打後，就退場休息。
總計達比修主投3.1局，49球中有33顆好球，投出3K和1保送，被敲7安，失6分，最快球速153公里。達比修受訪時說，「左側腹股溝沒任何不適，完全沒有異樣。」他還表示已準備好重返大聯盟，「我離開比賽一段時間了，因此我做好日常訓練，準備上場競爭。」
達比修賽後自費請兩隊球員吃飯，教士高階1A休息室經理路易斯（Sam Lewis）也發文感謝達比修，並曬出食物照。
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