MLB／大谷前貼身翻譯原入教材 日教科書改介紹男足名廚

日本一間教科書出版社在美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇陣中球星大谷翔平的前翻譯水原一平爆出涉賭後，更換國中英文教科書中有關水原一平的內容，改為介紹日本國家隊主廚。

朝日新聞報導，日本教科書出版社「教育出版公司」之前在國三英文教科書中名為「成功人士背後的支持者」章節編排有關水原的內容，描述水原的工作不僅包含口譯，也必須協助大谷融入球隊，並且幫忙打理個人生活。

教科書內容今年3月通過文部科學省（簡稱文科省）審定，預計2025年春季開始正式為學生所用。不料，課本通過審定之後水原涉嫌違法賭博的消息曝光，也讓「教育出版公司」決定修改教科書內容。

水原本月4日認罪，承認從大谷帳戶轉移近1700萬美元（約新台幣5.5億）償還賭債，而且根據美國聯邦檢察官說法，水原針對1項銀行詐欺重罪與1項稅務申報不實罪認罪，前者最高可處30年有期徒刑，後者則是最高可判3年監禁。

而「教育出版公司」在修改版的國三英文教科書中維持「成功人士的背後支持者」章節，改為介紹長年擔任日本男足國家代表隊的專屬廚師西芳照。

教科書中的人物會話描述西芳照協助日本男足18年，根據每位選手的需求準備食物，並解釋這些餐點是支持選手身心的力量。而教科書中也刊出西芳照穿著球衣與球員、教練同框的照片。