快訊

大量瓦斯外洩、泥水噴濺！新北中和工地挖破瓦斯管線 消防急疏散

新青安炒熱房市...買房最好時機？律師點出8關鍵：買得起是否等於養得起

博愛座存廢惹議 衛福部長：為求社會和諧一定保留 名稱可討論

MLB／大谷前貼身翻譯原入教材 日教科書改介紹男足名廚

中央社／ 東京20日綜合外電報導
大谷翔平前翻譯水原一平（右）。 中央社
大谷翔平前翻譯水原一平（右）。 中央社

日本一間教科書出版社在美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇陣中球星大谷翔平的前翻譯水原一平爆出涉賭後，更換國中英文教科書中有關水原一平的內容，改為介紹日本國家隊主廚。

朝日新聞報導，日本教科書出版社「教育出版公司」之前在國三英文教科書中名為「成功人士背後的支持者」章節編排有關水原的內容，描述水原的工作不僅包含口譯，也必須協助大谷融入球隊，並且幫忙打理個人生活。

教科書內容今年3月通過文部科學省（簡稱文科省）審定，預計2025年春季開始正式為學生所用。不料，課本通過審定之後水原涉嫌違法賭博的消息曝光，也讓「教育出版公司」決定修改教科書內容。

水原本月4日認罪，承認從大谷帳戶轉移近1700萬美元（約新台幣5.5億）償還賭債，而且根據美國聯邦檢察官說法，水原針對1項銀行詐欺重罪與1項稅務申報不實罪認罪，前者最高可處30年有期徒刑，後者則是最高可判3年監禁。

而「教育出版公司」在修改版的國三英文教科書中維持「成功人士的背後支持者」章節，改為介紹長年擔任日本男足國家代表隊的專屬廚師西芳照。

教科書中的人物會話描述西芳照協助日本男足18年，根據每位選手的需求準備食物，並解釋這些餐點是支持選手身心的力量。而教科書中也刊出西芳照穿著球衣與球員、教練同框的照片。

大谷翔平 水原一平

延伸閱讀

12強／中華隊熱身賽戰捷克 三振大谷的投手將來台

MLB／大谷連4季20轟日本第一人 苦主盛讚：地球最好球員

棒球／柯敬賢披上道奇91號球衣 目標4年內上大聯盟和大谷同場

MLB／貝茲遭觸身球砸傷歸期未定 道奇教頭考慮大谷打第一棒

相關新聞

MLB／大谷翔平連4場雙安 第8局當英雄機會被三球三振

道奇隊日本球星大谷翔平今天單場雙安、3分打點，然而錯過8局上當英雄的機會，最終道奇在9局下因道爾（Brenton Doy...

MLB／洋基塞揚強投柯爾復出逃敗 賈吉坐板凳看金鶯贏球

洋基隊王牌投手柯爾（Gerrit Cole）傷癒歸隊，本季初登板在紐約主場對決金鶯隊，先發4局被揮出3支安打、失兩分，洋...

MLB／教士瓦德隆蝴蝶球太會跑 哈波雙響砲救不了費城人

教士隊先發投手瓦德隆（Matt Waldron）再展蝴蝶球威力，今天對費城人隊先發7局只失1分，優質表現奪下本季第5勝，...

MLB／大谷前貼身翻譯原入教材 日教科書改介紹男足名廚

日本一間教科書出版社在美國職棒大聯盟MLB洛杉磯道奇陣中球星大谷翔平的前翻譯水原一平爆出涉賭後，更換國中英文教科書中有關...

MLB／道奇布勒復出後王牌身手消失！教頭曝臀部受傷歸期未定

道奇隊強投布勒（Walker Buehler）傷癒復出後，未能繳出昔日王牌身手，本季先發8場，防禦率5.84。道奇球團今天更宣布，布勒因右臀發炎進入傷兵名單。 現年29歲的布勒過去因優異表現，獲

MiLB／李灝宇猛打寫生涯首次10轟10盜 鄭宗哲敲雙安

效力老虎隊2A的台將李灝宇即使日前被觸身球擊中頭部，依舊維持火燙手感，今天對洋基隊全場3安、4度上壘，跑出本季第10次盜...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。