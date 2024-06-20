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MLB／道奇布勒復出後王牌身手消失！教頭曝臀部受傷歸期未定

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇隊投手布勒。 法新社
道奇隊投手布勒。 法新社

道奇隊強投布勒（Walker Buehler）傷癒復出後，未能繳出昔日王牌身手，本季先發8場，防禦率5.84。道奇球團今天更宣布，布勒因右臀發炎進入傷兵名單。

現年29歲的布勒過去因優異表現，獲得「少主」封號。他2021年繳出16勝4敗，防禦率2.47的優異表現，但隔年動TJ手術整季報銷，直到今年5月才重返大聯盟。

布勒昨天面對洛磯只投4局就狂失7分，本季先發8場只投37局，被敲46安打，包含10發全壘打，防禦率5.84和每局被上壘率1.51都相當差勁。

據《洛杉磯時報》記者哈里斯（Jack Harris）報導，道奇總教練羅伯茲（Dave Roberts）原先預期布勒先發6至7場，就能找回投球狀態，結果投了8場仍不見好轉。

如今羅伯茲更指出，布勒昨晚比賽前就有右臀不適問題，目前沒有歸隊時程表，能否復出，將取決於他的感覺和球威。

道奇

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