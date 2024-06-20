快訊

馬昔想為府內設委員會訂法源遭擋 換人當家綠能你不能？

賣舊屋換新房…本要繳百萬的稅！他「這2動作」：最後申報出去的數字0元

核三如期除役將陷缺電危機？麥寮電廠傳續約 環團批無預警跳票

MLB／教士瓦德隆蝴蝶球太會跑 哈波雙響砲救不了費城人

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
教士隊先發投手瓦德隆再展蝴蝶球威力，今天對費城人隊先發7局只失1分。 路透
教士隊先發投手瓦德隆再展蝴蝶球威力，今天對費城人隊先發7局只失1分。 路透

教士隊先發投手瓦德隆（Matt Waldron）再展蝴蝶球威力，今天對費城人隊先發7局只失1分，優質表現奪下本季第5勝，幫助教士5：2獲勝，終止最近5連敗、客場9連敗。

瓦德隆用104球完成7局任務，被揮出5支安打，飆出6次三振，唯一失分是3局下被哈波（Bryce Harper）轟出陽春砲，此役投48顆蝴蝶球是本季單場最多，讓費城人打線吃足苦頭，他說：「碰到聯盟最好的球隊之一，給了我前進的信心。」

教士本季對戰費城人前5場都落敗，今天最後一次交手，打完前6局1：1僵持，開路先鋒阿拉斯（Luis Arraez）7局上關鍵安打攻下超前分，8局上東岡（Kyle Higashioka）揮出3分打點三壘打，費城人大勢已去。

阿拉斯前年效力雙城隊，以打擊率3成16奪下美聯打擊王，去年轉戰馬林魚隊又以3成54成為國聯打擊王，上個月被交易到教士，繼續扮演「安打製造機」，今天5打數2安打，成為大聯盟本季百安第1人。

哈波今日單場雙響砲。 美聯社
哈波今日單場雙響砲。 美聯社

哈波8局下追加陽春砲，生涯第27次單場雙響砲，本季17轟追平史瓦柏（Kyle Schwarber），並列費城人第1，兩人在國聯排名第4。

費城人左投蘇亞雷斯（Ranger Suarez）先發6局失1分、無關勝敗，未能成為大聯盟首位11勝投手，仍和皇家隊盧戈（Seth Lugo）並列榜首。

教士 費城人

延伸閱讀

MLB／明星賽首輪票選戰況 賈吉暫居人氣王、大谷國聯DH第1

MLB／哈波倫敦開轟變身足球員 隊友嚇一跳笑得超開心

費城人開季就全力狂奔 爆冷成全聯盟最強隊伍

MLB／講一下就被趕出場 哈波打1局收工太委屈「只是想聊聊」

相關新聞

MLB／大谷翔平連4場雙安 第8局當英雄機會被三球三振

道奇隊日本球星大谷翔平今天單場雙安、3分打點，然而錯過8局上當英雄的機會，最終道奇在9局下因道爾（Brenton Doy...

MLB／洋基塞揚強投柯爾復出逃敗 賈吉坐板凳看金鶯贏球

洋基隊王牌投手柯爾（Gerrit Cole）傷癒歸隊，本季初登板在紐約主場對決金鶯隊，先發4局被揮出3支安打、失兩分，洋...

MLB／教士瓦德隆蝴蝶球太會跑 哈波雙響砲救不了費城人

教士隊先發投手瓦德隆（Matt Waldron）再展蝴蝶球威力，今天對費城人隊先發7局只失1分，優質表現奪下本季第5勝，...

MLB／星宇航空邀請 郭泓志相隔13年重返大聯盟為道奇開球

外號台灣不死鳥的退役職棒球星郭泓志受星宇航空邀請，21日將重返大聯盟投手丘，為前東家洛杉磯道奇隊的比賽開球

MiLB／李灝宇猛打寫生涯首次10轟10盜 鄭宗哲敲雙安

效力老虎隊2A的台將李灝宇即使日前被觸身球擊中頭部，依舊維持火燙手感，今天對洋基隊全場3安、4度上壘，跑出本季第10次盜...

MLB／韋蘭德進傷兵名單虧大了 恐失去3500萬美元球員選擇權

太空人隊3屆塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）因右肩發炎延後開季，出賽10場後，又因頸部不適進入15天傷病名單。 韋蘭德原定上周日對老虎隊先發，太空人總教練艾斯帕達（Joe Es

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。