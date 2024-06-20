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MLB／大谷翔平連4場雙安 第8局當英雄機會被三球三振

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
道奇隊日本球星大谷翔平今天單場雙安、3分打點，然而錯過8局上當英雄的機會被三球三振。 美聯社
道奇隊日本球星大谷翔平今天單場雙安、3分打點，然而錯過8局上當英雄的機會被三球三振。 美聯社

道奇隊日本球星大谷翔平今天單場雙安、3分打點，然而錯過8局上當英雄的機會，最終道奇在9局下因道爾（Brenton Doyle）的高飛犧牲打輸給洛磯隊，中止3連勝。

大谷翔平作為先發第1棒、指定打擊，首打席敲出三壘界外飛球，被對手在網前美技接殺，不過2局上面對球隊0：3落後，大谷在2出局、滿壘時上場，一支中外野二壘安打清空壘包，助道奇追平，並靠弗里曼（Freddie Freeman）的安打跑回超前分。

兩隊今天你來我往，洛磯在4局下追平，道奇5局上又靠海沃德（Jason Heyward）的2分打點二壘打超前，但洛磯在7局下把握失誤得到1分，隨後道爾高飛犧牲打追平。

大谷翔平在4局上敲出滾地球出局，6局上敲出本場第2支安打，然而8局上面對2出局、一二壘有人，被柏德（Jake Bird）一顆刁鑽的滑球給三球三振，未能突破平手局面。

9局下變成道爾當英雄，1出局、一三壘有人情況下，敲出中外野深遠飛球，形成再見高飛犧牲打，昨天他單場4安、2打點但洛磯輸球，今天3打數0安打，但用2支高飛犧牲打幫助洛磯贏下勝利。

大谷翔平則是5打數2安打、3分打點成績，連續4場比賽都至少雙安以上，打擊率回升到3成17，而在大聯盟累積774支安打，與青木宣親並列日籍球員史上第三多。

大谷翔平 洛磯

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