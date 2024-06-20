MLB／洋基塞揚強投柯爾復出逃敗 賈吉坐板凳看金鶯贏球

洋基隊王牌投手柯爾（Gerrit Cole）傷癒歸隊，本季初登板在紐約主場對決金鶯隊，先發4局被揮出3支安打、失兩分，洋基打到延長10局以6：7落敗，去年美聯塞揚獎得主無關勝敗。

柯爾因為右肘傷勢被列入60天傷兵名單，最近經過3場小聯盟復健賽後，今天終於重返大聯盟；他用62球完成4局任務，最快球速97.5英里，被安打3、保送1，也飆出5次三振，1、5局上各失1分，一度是敗投候選人。

洋基重砲賈吉（Aaron Judge）昨天3局下被觸身球伺候，金鶯先發投手蘇亞雷斯（Albert Suarez）一顆94.1英里速球砸到他的左手，賽後經過檢查並未太嚴重，但今天暫時休息，目前26轟、64分打點仍居大聯盟雙冠王。

美聯戰績最好的兩強對決，前4局1：1僵持，柯爾5局上被揮出安打後退場，馬里納奇歐（Ron Marinaccio）接替投球，面對首名打者烏力亞斯（Ramon Urias）就被轟出兩分砲，金鶯這半局攻下3分，再次取得領先。

金鶯7局上再下一城變成5：1，洋基7局下靠史丹頓（Giancarlo Stanton）3分砲、本季第18轟拉近差距，9局下再得1分扳平戰局，柯爾也逃過敗投。

延長10局上，金鶯靠穆林斯（Cedric Mullins）關鍵安打、洋基失誤攻下兩分，儘管洋基10局下再得1分，還是無法挽回戰局，本季對戰6場吞下4敗，領先勝差縮小到1.5場。