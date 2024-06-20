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MLB／星宇航空邀請 郭泓志相隔13年重返大聯盟為道奇開球

中央社／ 洛杉磯19日專電
退役職棒球星郭泓志受星宇航空邀請，21日將重返大聯盟投手丘，為前東家洛杉磯道奇隊的比賽開球。 歐新社
退役職棒球星郭泓志受星宇航空邀請，21日將重返大聯盟投手丘，為前東家洛杉磯道奇隊的比賽開球。 歐新社

外號台灣不死鳥的退役職棒球星郭泓志受星宇航空邀請，21日將重返大聯盟投手丘，為前東家洛杉磯道奇隊的比賽開球。

星宇航空是洛杉磯道奇隊的官方合作夥伴，21日道奇隊主場迎戰天使隊的「高速公路大戰」舉辦星宇日，邀請曾身穿道奇大聯盟球衣7年的前旅美投手郭泓志開球。

郭泓志2000年加入道奇體系，2005年升上大聯盟，效力道奇隊至2011年，保有多項台灣人在美國職棒大聯盟的紀錄，包括2007年敲出台灣球員在大聯盟首轟，2010年入選明星賽是至今唯一，當年以1.20防禦率改寫道奇隊史紀錄。

根據新聞稿，當天星宇日活動，除了郭泓志開球，現場將設置宣傳攤位，提供機票抽獎，賽後的無人機燈光秀也會有滿滿星宇航空元素。

日本球星大谷翔平今年加入道奇隊，人氣帶來商機。星宇航空今年與道奇合作第2年，年初宣布續約3年。目前星宇每天一班洛杉磯-台北航線。洛杉磯出發的航班獨家提供道奇聯名備品，包括道奇聯名登機證、行李掛牌、行李箱貼紙、紙杯、撲克牌等。

大聯盟 郭泓志

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