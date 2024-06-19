MLB／韋蘭德進傷兵名單虧大了 恐失去3500萬美元球員選擇權

太空人隊3屆塞揚強投韋蘭德（Justin Verlander）因右肩發炎延後開季，出賽10場後，又因頸部不適進入15天傷病名單。

韋蘭德原定上周日對老虎隊先發，太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）透露韋蘭德頸部受傷，「過去兩周他一直忍痛投球，我們認為這個時候休息一下，跳過這次先發並找出原因，才是明智之舉。」

本季韋蘭德只投57局，合約中有提到，投滿140局以上，才能觸發2025年3500萬美元的球員選擇權。不過太空人已經打44.4%比賽，韋蘭德要投滿剩下的83局難度很高，如果未能觸發球員選擇權，他球季結束後會成為自由球員。

現年41歲的韋蘭德曾榮獲3屆塞揚獎，生涯累積260勝，防禦率3.25，主投3382.1局送出3393次三振；今年主投57局，送出51K和17次保送，防禦率3.95，表現與過去幾年相比有下滑跡象。