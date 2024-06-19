MLB／巨人隊傳奇梅斯辭世 舊金山不捨「Say Hey Kid」

被評價為史上最偉大棒球員之一的梅斯（Willie Mays）今天辭世，效力MLB巨人隊20年的他與舊金山關係密不可分。城市官員、巨人球團、市民和球迷紛紛表達哀悼，告別永遠的Say Hey Kid。

「Say Hey Kid威利梅斯離開我們了」，主播在球賽進行至第5局時，告訴觀眾這個消息。這位巨人隊傳奇名人堂外野手今天因心臟衰竭安詳辭世，享耆壽93歲。

梅斯是舊金山和巨人隊的代名詞。位在舊金山市中心的美國職棒大聯盟MLB巨人隊甲骨文球場（OraclePark），地址24 Willie Mays Plaza，便是以梅斯的名字和背號命名，他的青銅雕像自2000年以來豎立在此，陪伴著不同世代的巨人球迷。

舊金山市政府和巨人隊今年更以他的背號，將每年2月4日定為「威利梅斯日」（Willie Mays Day），表彰他對這座城市、以及這支球隊的重要貢獻。

大家慣用Say Hey Kid稱呼梅斯，這個綽號來自於他展現的熱情與活力。他會開心地向別人說Hey，且20歲就登上大聯盟，是大家眼中年輕的天才小夥子。

1931年出生於美國阿拉巴馬州，梅斯17歲時從黑人聯盟開啟棒球生涯，3個賽季後加入當時的紐約巨人隊；剛上大聯盟不久後就被徵召參加韓戰；在1954年退伍重返球隊那年，幫巨人隊拿下世界大賽冠軍，並獲選國聯最有價值球員。

巨人隊1957年搬遷至舊金山，梅斯在1972年被交易至紐約大都會隊，並在紐約結束職業生涯，之後仍與巨人隊保持密切聯繫。

他的職業生涯留下許多輝煌紀錄，包括擊出660支全壘打、24次入選全明星賽、12次獲得金手套獎。出色的防守技巧和敏捷反應，更令外界印象深刻。

不過，對舊金山來說，梅斯不僅是一名傳奇球員，更是城市的精神象徵、以及克服種族藩籬的偉大人物。他逝世消息一出，官員、媒體、球迷紛紛致哀。

被喻為史上最偉大棒球員之一的MLB巨人隊球星梅斯（Willie Mays）18日辭世，舊金山市民和巨人球迷紛紛前往球場，在他的雕像前獻上花束表達追思。中央社記者張欣瑜舊金山攝 113年6月19日 中央通訊社

舊金山市長布里德（London Breed）透過新聞稿表示，對土生土長的舊金山人來說，有些事情是無庸置疑的，那便是夏天有霧、纜車開向星空、還有「威利梅斯是史上最棒的」。

同為非裔的布里德表示，梅斯因其身分而歷經艱困挑戰，「但他克服萬難成為史上最偉大的棒球運動員」，他來自一個種族隔離的世代，為許多人鋪平了道路。

巨人球團主席強生（Greg Johnson）說，在棒球名人殿堂中，梅斯是一名集天賦和智慧於一身的偉大球員，他的球技以及他所創造的歡樂讓他與眾不同。

舊金山市民和巨人球迷今天下午過後紛紛前往球場，在梅斯的雕像前獻上花束表達追思，不捨告別這位心中永遠的Say Hey Kid。