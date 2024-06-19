快訊

今年不漲會員費！好市多加碼黑鑽卡優惠 最新展店計畫曝光

LINE免費貼圖4款來了！小小兵超Q必下載用半年 「下半身失蹤」哏圖連發

博愛座再成世代對立戰場 衛福部擬變更適用對象

MLB／巨人隊傳奇梅斯辭世 舊金山不捨「Say Hey Kid」

中央社／ 舊金山18日專電
被評價為史上最偉大棒球員之一的梅斯（Willie Mays）今天辭世，效力MLB巨人隊20年的他與舊金山關係密不可分，今日賽前也在大螢幕上哀悼。 美聯社
被評價為史上最偉大棒球員之一的梅斯（Willie Mays）今天辭世，效力MLB巨人隊20年的他與舊金山關係密不可分，今日賽前也在大螢幕上哀悼。 美聯社

被評價為史上最偉大棒球員之一的梅斯（Willie Mays）今天辭世，效力MLB巨人隊20年的他與舊金山關係密不可分。城市官員、巨人球團、市民和球迷紛紛表達哀悼，告別永遠的Say Hey Kid。

「Say Hey Kid威利梅斯離開我們了」，主播在球賽進行至第5局時，告訴觀眾這個消息。這位巨人隊傳奇名人堂外野手今天因心臟衰竭安詳辭世，享耆壽93歲。

梅斯是舊金山和巨人隊的代名詞。位在舊金山市中心的美國職棒大聯盟MLB巨人隊甲骨文球場（OraclePark），地址24 Willie Mays Plaza，便是以梅斯的名字和背號命名，他的青銅雕像自2000年以來豎立在此，陪伴著不同世代的巨人球迷。

舊金山市政府和巨人隊今年更以他的背號，將每年2月4日定為「威利梅斯日」（Willie Mays Day），表彰他對這座城市、以及這支球隊的重要貢獻。

大家慣用Say Hey Kid稱呼梅斯，這個綽號來自於他展現的熱情與活力。他會開心地向別人說Hey，且20歲就登上大聯盟，是大家眼中年輕的天才小夥子。

1931年出生於美國阿拉巴馬州，梅斯17歲時從黑人聯盟開啟棒球生涯，3個賽季後加入當時的紐約巨人隊；剛上大聯盟不久後就被徵召參加韓戰；在1954年退伍重返球隊那年，幫巨人隊拿下世界大賽冠軍，並獲選國聯最有價值球員。

巨人隊1957年搬遷至舊金山，梅斯在1972年被交易至紐約大都會隊，並在紐約結束職業生涯，之後仍與巨人隊保持密切聯繫。

他的職業生涯留下許多輝煌紀錄，包括擊出660支全壘打、24次入選全明星賽、12次獲得金手套獎。出色的防守技巧和敏捷反應，更令外界印象深刻。

不過，對舊金山來說，梅斯不僅是一名傳奇球員，更是城市的精神象徵、以及克服種族藩籬的偉大人物。他逝世消息一出，官員、媒體、球迷紛紛致哀。

被喻為史上最偉大棒球員之一的MLB巨人隊球星梅斯（Willie Mays）18日辭世，舊金山市民和巨人球迷紛紛前往球場，在他的雕像前獻上花束表達追思。中央社記者張欣瑜舊金山攝 113年6月19日 中央通訊社
被喻為史上最偉大棒球員之一的MLB巨人隊球星梅斯（Willie Mays）18日辭世，舊金山市民和巨人球迷紛紛前往球場，在他的雕像前獻上花束表達追思。中央社記者張欣瑜舊金山攝 113年6月19日 中央通訊社

舊金山市長布里德（London Breed）透過新聞稿表示，對土生土長的舊金山人來說，有些事情是無庸置疑的，那便是夏天有霧、纜車開向星空、還有「威利梅斯是史上最棒的」。

同為非裔的布里德表示，梅斯因其身分而歷經艱困挑戰，「但他克服萬難成為史上最偉大的棒球運動員」，他來自一個種族隔離的世代，為許多人鋪平了道路。

巨人球團主席強生（Greg Johnson）說，在棒球名人殿堂中，梅斯是一名集天賦和智慧於一身的偉大球員，他的球技以及他所創造的歡樂讓他與眾不同。

舊金山市民和巨人球迷今天下午過後紛紛前往球場，在梅斯的雕像前獻上花束表達追思，不捨告別這位心中永遠的Say Hey Kid。

延伸閱讀

MLB／93歲巨人名人堂球星梅斯逝世 帶全能天賦到大聯盟

日本第一男公關羅蘭說了實話 KID被嫌臭肚大禁當牛郎

MLB／賈吉吞4K、終結者放火 洋基不敵皇家結束對美中15連勝

穿學士服完美cosplay？撞臉年輕版黃仁勳 KID曬照：你們知道太多了

相關新聞

MLB／大谷連4季20轟日本第一人 苦主盛讚：地球最好球員

道奇日籍球星大谷翔平今天面對洛磯隊左投岡博（Austin Gomber），敲出本季第20轟，連4季20轟成為日本第一人，接下來還要挑戰多項道奇隊史紀錄。 大谷6上敲出476呎超大號全壘打，成為今

MLB／道奇赫南德茲劫後餘生3分砲爭議 洛磯氣炸：出棒過半

一個出棒與否的判決，改變了今天的道奇與洛磯隊之戰的結局，赫南德茲（Teoscar Hernandez）劫後餘生3分砲幫助...

MLB／洋基柯特斯6局好投退金鶯 賈吉被砸傷勢無礙但很生氣

美聯戰績最好的洋基和金鶯隊今天正面交鋒，「法官」賈吉（Aaron Judge）傷退，不過洋基左投柯特斯（Nestor Cortes）繳出6局無失分好投，終場以4：2擊退金鶯。 2下洋基沃爾普（A

MLB／巨人隊傳奇梅斯辭世 舊金山不捨「Say Hey Kid」

被評價為史上最偉大棒球員之一的梅斯（Willie Mays）今天辭世，效力MLB巨人隊20年的他與舊金山關係密不可分。城...

MLB／5拍子巨人名人堂球星梅斯 世界大賽神奇一接永流傳

美國職棒大聯盟MLB宣布，「5拍子」傳奇球星梅斯（Willie Mays）今天辭世，享耆壽93歲。他的拚戰精神令人津津樂...

MiLB／鄧愷威3A後援3局3保送丟1責失 陳柏毓2A優質先發

美職巨人隊3A台灣投手鄧愷威今天後援投3局，出現3次四壞球保送失2分（1責失），無關勝敗；另外，海盜隊2A投手陳柏毓繳出...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。