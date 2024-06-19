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MLB／5拍子巨人名人堂球星梅斯 世界大賽神奇一接永流傳

中央社／ 紐約18日綜合外電報導
傳奇球星梅斯世界大賽向後退的這一接殺美技成為經典。 美聯社
傳奇球星梅斯世界大賽向後退的這一接殺美技成為經典。 美聯社

美國職棒大聯盟MLB宣布，「5拍子」傳奇球星梅斯（Willie Mays）今天辭世，享耆壽93歲。他的拚戰精神令人津津樂道，1954年世界大賽的神奇一接，更成為最經典的防守鏡頭之一。

「舊金山紀事報」（San Francisco Chronicle）指出，顛峰時期為棒球運動注入一股活水的梅斯，是因為心臟衰竭過世。

梅斯生涯打了23個球季，從1951年到1973年，先後效力紐約巨人、舊金山巨人、紐約大都會。

美國職棒大聯盟MLB宣布，「5拍子」傳奇球星梅斯（Willie Mays）今天辭世，享耆壽93歲。 路透
美國職棒大聯盟MLB宣布，「5拍子」傳奇球星梅斯（Willie Mays）今天辭世，享耆壽93歲。 路透

在巔峰時期，梅斯在球場上幾乎無所不能。梅斯後來被稱為「5拍子球員」，這意味著他的打擊率、長打、防守、傳球、跑壘方面都表現得十分出色。

梅斯的天賦只是他成為超級球星的部分原因，另外的因素還包括他在比賽中充滿活力與激情，讓即使坐在票價較低、視野較差位置的觀眾，也能一眼找到他。除此之外，他在哈林區（Harlem），即他先前比賽的波洛球場（Polo Grounds）附近與小孩打棒球一事也為人熟知。

在比賽中，梅斯展現腳程和拚命衝刺，讓球迷津津樂道，他盜壘或繞壘時，帽子常飛掉，也是一大經典。

1954年的世界大賽，梅斯背對本壘、往全壘打牆全速衝刺，並以將手套放在頭部以下的方式，接到一記深遠飛球，被稱做「那一接」（The Catch）。

「紐約時報」體育專欄作家戴利（Arthur Daley）曾寫道：「他可以做到任何事，而且比任何人做得更好，並且帶著愉悅的優雅。」

根據用來衡量球員整體價值的現代統計數據「勝場貢獻值」（Wins Above Replacement, WAR），Baseball-Reference.com將他排在史上第5名的位置，僅次於貝比魯斯（Babe Ruth）、強生（WalterJohnson）、賽揚（Cy Young）、邦茲（Barry Bonds）。

在首度有獲選資格的1979年，梅斯就入選了棒球名人堂。他生涯曾兩度獲得年度最有價值球員獎（MVP）、24次獲選參加明星賽，與漢克阿倫（HankAaron）、穆西爾（Stan Musial）並列第1。

MLB巨人隊傳奇名人堂外野手梅斯（Willie Mays）18日辭世，效力巨人隊20年的他與舊金山關係密不可分。圖為梅斯雕像。中央社
MLB巨人隊傳奇名人堂外野手梅斯（Willie Mays）18日辭世，效力巨人隊20年的他與舊金山關係密不可分。圖為梅斯雕像。中央社

梅斯生涯擊出660支全壘打，僅次於775支的漢克阿倫、714支的貝比魯斯，他也是生涯有300轟、300盜成績的史上第1人。

梅斯生於1931年5月6日，當時還是美國有種族隔離的時代。在爸爸、叔叔的啟蒙下，梅斯很小就開始打棒球。

梅斯表示，他的叔叔告訴他說：「你會成為棒球運動員，我們會見證這點。」他說：「10歲時，我與18歲的人比賽，15歲時我就在黑人聯盟的伯明翰黑男爵（Birmingham Black Barons）打職棒了，所以我一直都走得很快。」

在傑基羅賓遜（Jackie Robinson）加入美國職棒大聯盟4年後的1951年球季，梅斯加入國家聯盟（National League）的紐約巨人（New York Giants）。在前12次打擊中，梅斯都沒有安打演出，後來才從現名人堂投手史巴恩（Warren Spahn）手中揮出全壘打。

梅斯1951年以打擊率2成74拿下新人王。

韓戰期間，梅斯因為服役，缺席1952年大部分的賽季，和1953年整個球季，不過服役期間他大都在打棒球。

1954年他重回球場，助巨人橫掃克里夫蘭印地安人（現克里夫蘭守護者），拿下世界大賽冠軍，生涯兩次拿下年度MVP的他，當年他首度獲選。

梅斯1962年仍有極佳戰力，帶領巨人殺入世界大賽，最後敗給紐約洋基。

1960年代末期，梅斯表現開始沒那麼搶眼，1972年5月被交易到紐約大都會，1973年在最後一次參加世界大賽後退休。

世界大賽 棒球 紐約巨人

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