MLB／大谷連4季20轟日本第一人 苦主盛讚：地球最好球員
道奇日籍球星大谷翔平今天面對洛磯隊左投岡博（Austin Gomber），敲出本季第20轟，連4季20轟成為日本第一人，接下來還要挑戰多項道奇隊史紀錄。
大谷6上敲出476呎超大號全壘打，成為今年大聯盟最遠全壘打，也是個人生涯第2遠。這發全壘打是道奇隊史第2遠，僅次彼德森（Joc Pederson）的477呎。
大谷本季有6發440呎全壘打，追平普伊格（Yasiel Puig）紀錄，僅次彼德森的7發。4發450呎以上全壘打，追平彼德森紀錄。2發460呎以上全壘打，也只差彼德森1支。
另外，大谷連4季敲出20轟以上，成日本史上第一人，生涯有5個賽季單季至少20轟，追平前洋基強打松井秀喜，並列日本史上第一。
這發全壘打的苦主岡博受訪時稱讚大谷，「他是這個星球上最好的球員，我的滑球投到中間，是一個失投，他絕對不會放過。」
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