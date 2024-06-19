MLB／大谷連4季20轟日本第一人 苦主盛讚：地球最好球員

道奇日籍球星大谷翔平今天面對洛磯隊左投岡博（Austin Gomber），敲出本季第20轟，連4季20轟成為日本第一人，接下來還要挑戰多項道奇隊史紀錄。

大谷6上敲出476呎超大號全壘打，成為今年大聯盟最遠全壘打，也是個人生涯第2遠。這發全壘打是道奇隊史第2遠，僅次彼德森（Joc Pederson）的477呎。

476 feet from Shohei. pic.twitter.com/0wXOR7Czyf — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 2024年6月19日

大谷本季有6發440呎全壘打，追平普伊格（Yasiel Puig）紀錄，僅次彼德森的7發。4發450呎以上全壘打，追平彼德森紀錄。2發460呎以上全壘打，也只差彼德森1支。

另外，大谷連4季敲出20轟以上，成日本史上第一人，生涯有5個賽季單季至少20轟，追平前洋基強打松井秀喜，並列日本史上第一。

這發全壘打的苦主岡博受訪時稱讚大谷，「他是這個星球上最好的球員，我的滑球投到中間，是一個失投，他絕對不會放過。」