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MLB／道奇赫南德茲劫後餘生3分砲爭議 洛磯氣炸：出棒過半

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
赫南德茲出棒與否的判決，改變了今天的道奇與洛磯隊之戰的結局，他劫後餘生的3分砲逆轉比賽。 法新社
赫南德茲出棒與否的判決，改變了今天的道奇與洛磯隊之戰的結局，他劫後餘生的3分砲逆轉比賽。 法新社

一個出棒與否的判決，改變了今天的道奇與洛磯隊之戰的結局，赫南德茲（Teoscar Hernandez）劫後餘生3分砲幫助道奇隊以9：11逆轉，洛磯總教練布雷克（Bud Black）直言：「我認為他已經出棒了。」

洛磯隊以9：4領先進入9局上，先是後援投手金利（Tyler Kinley）製造劇場，1出局滿壘時被代打的海沃德（Jason Heyward）敲出滿貫砲。

沃德尼克接手（Victor Vodnik）後來到2出局、一二壘有人，面對赫南德茲投到2好1壞，結果一顆高角度速球引誘到，疑似收棒不及，但一壘審判定未出棒，布雷克在場邊大聲抗議被驅逐出場，逃過被三振的赫南德茲下一球就轟出逆轉砲。

「我看到他揮棒了。」布雷克賽後受訪時明白表示：「說是收棒，但我認為他已經揮出去了。」

布雷克認為這對球隊來說是一場不好受的比賽，許多球員都有好表現，才能以領先進入9局上，「結果沒能把門關上，雖然我認為我們已經關門了，只要對赫南德茲是三振的話。」

當下氣沖沖的不止布雷克，右外野手凱弗（Jake Cave）也大聲怒吼，最後輸球也再次走到場上與裁判互動，布雷克認為這很正常，「每個球員有他的特質，他是很有競爭意識的球員，他很生氣，這對我來說沒問題，畢竟這是職業運動，關係到我們的飯碗。」

「這甚至不是差一點的判決。」凱弗賽後也表示：「這是我真正不爽的地方，全世界都看得出來，就因為那個揮棒誤判讓道奇隊擊敗洛磯隊，所以我當然生氣。」

布雷克 洛磯 赫南德茲

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