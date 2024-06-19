MiLB／鄧愷威3A後援3局3保送丟1責失 陳柏毓2A優質先發

美職巨人隊3A台灣投手鄧愷威今天後援投3局，出現3次四壞球保送失2分（1責失），無關勝敗；另外，海盜隊2A投手陳柏毓繳出6局失3分（2責失）優質先發，不過吞下敗投。

巨人隊3A今天對上遊騎兵隊3A的賽事，鄧愷威於7局上、球隊落後3分時後援登板，在第7局演出3上3下，8局上雖然投出2次保送，不過沒有掉分；9局上投出保送、被敲1支安打後，因為暴投及捕手失誤掉2分。

總計鄧愷威後援投3局，被敲1支安打，出現3次四壞球保送，送出3次三振，失掉2分含1分責失，本季目前防禦率9.99。

海盜隊2A今天對上金鶯隊2A的賽事，陳柏毓擔任先發投手，1局下雖然遇亂流被敲出3支安打，但守住危機沒有掉分，2局下則是被敲出一發2分砲；之後幾局陳柏毓沒有再掉分，6局下還演出3上3下，不過7局下投出保送後隊友發生失誤，退場後接替投手無法守住失分。

總計陳柏毓先發主投6局，被敲7支安打，投2次四壞球保送、5次三振，失3分含2分責失，繳出優質先發，不過沒有得到火力支援，最後海盜隊2A以2比3落敗，陳柏毓吞下本季第6敗，目前防禦率4.64。同場陳柏毓的隊友鄭宗哲則是4打數沒有敲安打，目前打擊率2成16。

另一場2A層級賽事，老虎隊2A的李灝宇今天先發打第2棒、擔任二壘手，1局上敲出一壘安打後，還成功盜上二壘，總計4打數敲出1支安打，本季目前打擊率2成93。