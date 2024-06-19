MLB／洋基柯特斯6局好投退金鶯 賈吉被砸傷勢無礙但很生氣

美聯戰績最好的洋基和金鶯隊今天正面交鋒，「法官」賈吉（Aaron Judge）傷退，不過洋基左投柯特斯（Nestor Cortes）繳出6局無失分好投，終場以4：2擊退金鶯。

2下洋基沃爾普（Anthony Volpe）擊出帶有1分打點的安打，幫助球隊先馳得點。3下賈吉擔任首名打者，結果右手被金鶯投手蘇亞雷斯（Albert Suarez）的94哩速球砸中，形成觸身球保送，他也提前退場。接著佛度戈（Alex Verdugo）和史丹頓（Giancarlo Stanton）連續敲安，進帳第2分。

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隨後洋基菜鳥萊斯（Ben Rice）敲出生涯首安，形成滿壘，托瑞斯（Gleyber Torres）擊出高飛犧牲打再下一城。5下洋基再靠勒梅修（DJ LeMahieu）高飛犧牲打，攻下第4分。反觀金鶯打線一路被壓制，9上強打桑坦德（Anthony Santander）兩分砲打破鴨蛋，終場仍以2：4不敵洋基。

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賽後賈吉透露已接受X光及電腦斷層掃描，結果為陰性，他能握住球棒，希望不會缺席任何比賽。當被問到是否對蘇亞雷斯很生氣，賈吉說，「當然很生氣，有幾顆球上飄又內角。這是比賽的一部分，他們喜歡往內角丟。」

洋基贏球後，領先金鶯2.5場，明天洋基王牌投手柯爾（Gerrit Cole）將迎來本季首戰，對決金鶯菜鳥波維奇（Cade Povich）。